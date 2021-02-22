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AK Partili Özlem Zengin'e hakarete soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal paylaşım sitesinde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e ilişkin sözleri nedeniyle Mert Yaşar isimli kullanıcı hakkında resen soruşturma başlattı.

Son dakika! AK Partili Özlem Zengin'e hakarete soruşturma
Özlem Zengin'e hakarete soruşturma
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HABERTURK.COM / AA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bir sosyal paylaşım sitesinde Mert Yaşar isimli kullanıcı tarafından Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada şüphelinin kimlik bilgilerinin tespiti ve yakalanması için kolluğa talimat verildiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in açıklamalarını sosyal medyadan paylaşan Avukat Mert Yaşar'ın kullandığı ifadeler tepki çekmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mert Yaşar'a sert tepki gösterirken, Yaşar'ın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Altun, "Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu haysiyetsizlik karşısında acaba muhalefet ne yapacak? Kuvvetle muhtemel kafasını kuma gömecek. Takipçisi olacağız..." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin'e çirkin ve ahlaksız bir dille saldıranları kınıyoruz. Bu saldırılara siyasi olarak hakettiği cevabı vermeye devam edeceğiz. Hukuk önünde bu çirkinliklerin ve ahlaksızlıkların hesabı sorulacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Sayın Özlem Zengin hanıma dil uzatan kişi esfel-i safilin derecesine inerek ruhundaki karanlığı ve kötülüğü dışarı vurmuş. Bu kötülük elbette maşeri vicdanda ve hukuk önünde cezasız kalmayacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise "Tokat milletvekilimiz, Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin Hanıma yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum. Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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