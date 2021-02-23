Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

AK Partili Zengine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli tutuklandı

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Mert Yaşar'ın, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmasına karar verildi.

AK Partili Zengine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan şüpheli tutuklandı
AA

Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medyada sarf edilen sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının resen soruşturma başlatması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, şüpheli Mert Yaşar'ın Eyüpsultan'daki evinde olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine şüpheli, evinde arama yapılarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Burada soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından ifadesi alınan şüpheli, tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan şüpheli Mert Yaşar'ın tutuklanmasına karar verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düşen Beyza, ağır yaralandı
GÜNDEMKanapede zıplarken 3. kattan düştü!
Aşı randevusu nasıl alınır? - MHRS Koronavirüs aşı randevu alma ekranı 2021
GÜNDEMMHRS Aşı randevusu nasıl alınır?
20 yaş altı sokağa kısıtlaması ne zaman bitecek? - 1 Mart'ta 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu?
GÜNDEM20 yaş altı sokağa kısıtlaması ne zaman bitecek?
Tekirdağ'da asansör boşluğuna düşen bir kişi öldü
GÜNDEMAsansör boşluğuna düşen bir kişi öldü
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
GÜNDEMBalıkesir'de bir mahalle karantinada
Kısıtlamalar (yasaklar) ne zaman bitecek? - 1 Mart'ta işletmeler açılacak mı? Hafta sonu yasakları...
GÜNDEMKısıtlamalar (yasaklar) ne zaman bitecek?
Kafeler ne zaman açılacak 2021? - 1 Mart'ta Kahveler, restoranlar kafeler açılacak mı?
GÜNDEMKafeler ne zaman açılacak 2021?
Markette hırsızlık yapan kadını kovalayan kasiyer az daha canından oluyordu
GÜNDEMHırsızı kovalarken ölüyordu
Sınavlar iptal mi? Yüz yüze sınavlar ertelenecek mi?
GÜNDEMSınavlar iptal mi?
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
GÜNDEMAK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar