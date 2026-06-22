Ak Portföy’den yapay zeka fonu

Fon, yapay zeka teknolojileri geliştiren şirketlerin yanı sıra; bu şirketlere veri, otomasyon, yarı iletkenler ve diğer dijital altyapıları sağlayan şirketlere yatırım yapıyor.

Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı konuya ilişkin görüşlerini paylaştı:

“Ekonominin verimlilik, rekabet ve ölçek mimarisi artık önemli oranda yapay zeka ekseninde şekilleniyor. Bu dönüşümle birlikte ekonomik değerin ve büyüme potansiyelinin önemli bir bölümü de yapay zeka teknolojilerine yatırım yapan, bu teknolojileri geliştiren ve ölçekleyen şirketlerde oluşuyor.

Böyle dönemlerde yatırım dünyasının sorumluluğu, değişimi doğru analiz ederek uzun vadeli değer yaratabilecek alanları yatırımcılarıyla buluşturmak.

Ak Portföy olarak bizler de yatırım yaklaşımımızı, ekonomik değerin yeniden tanımlandığı bu yapısal dönüşümü stratejimizin merkezine alarak şekillendiriyoruz.

Türkiye’nin Tefas’taki ilk ve tek Yapay Zekâ Teknolojileri Şirketleri Fonu’nu hayata geçirirken çıkış noktamız da tam olarak bu bakış açısı oldu. Bu fonumuzla, geleceği şekillendiren bu kritik dönüşüme, tasarruf sahiplerinin bugünden değer ortağı olabilmelerine imkan sağlıyoruz. Bu adım aynı zamanda “Yatırımın Geleceği” vizyonumuzun da güçlü bir yansıması…

Yapay Zekâ Teknolojileri Şirketleri Fonumuzla, yapay zekânın şekillendirdiği yeni ekonomik düzende ortaya çıkan fırsatları yatırımcılarımızla buluşturmaya devam edeceğiz.”