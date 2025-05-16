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        AGS sınav ve başvuru tarihi: AGS ne zaman, hangi tarihte?

        Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan AGS sınav başvuruları başladı. ÖSYM tarafından MEB AGS sınavı için duyuru yayınlandı. Adaylar, başvurularını 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir. Peki AGS sınavı ne zaman, son başvuru tarihi hangi gün?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 12:42 Güncelleme: 16.05.2025 - 12:44
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        AGS sınav ve başvuru tarihi belli oldu. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025 MEB AGS) için geri sayım başladı. 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek sınav, 13 Temmuz'da yapılacak. İşte AGS sınav detayları

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        AGS SINAVI NE ZAMAN?

        2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları 13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacaktır.

        Sınav sonuçları, 13 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

        2025 MEB AGS BAŞVURULARI BAŞLADI!

        Sınava başvurular, 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

        AGS BAŞVURULARI NASIL, NEREDEN YAPILACAK?

        Adaylar, başvurularını 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

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        AGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        AGS başvuru ücreti, her bir oturum için 570,00 TL olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda ise sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak 28 Mayıs 2025 tarihinde ödenecek.

        Adaylar sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

        Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        Albaraka Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve Mobil Bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

        ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

        Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

        Yapı ve Kredi Bankası’nın mobil bankacılığı (MERNİS’te kaydı bulunmayan adaylar hariç)

        Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil

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