Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Akaryakıt yüklü tanker alev aldı

        Akaryakıt yüklü tanker alev aldı

        Mardin'de akaryakıt yüklü tanker alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 00:31 Güncelleme: 06.07.2024 - 00:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akaryakıt yüklü tanker alev aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin kupa kısmı, alev alarak yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, dorsedeki akaryakıta sıçramadan söndürüldü.

        Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Yazyurdu Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

        Uluslararası İpekyolu üzerinde seyir halindeki şoförünün ismi öğrenilmeyen akaryakıt yüklü tanker, motor kısmından alev alarak yandı. Alevleri fark eden şoför, tankeri durdurarak araçtan indi.

        İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle dorsedeki akaryakıta sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangın nedeniyle yaklaşık 1 saat kapalı olan karayolu, vinç yardımıyla tankerin yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da göktaşı görüntülendi!
        İstanbul'da göktaşı görüntülendi!
        Türk bayrağına saldıranlar yakalandı
        Türk bayrağına saldıranlar yakalandı
        Karşılaşma oynanıyor...
        Karşılaşma oynanıyor...
        UEFA'nın çifte standardı!
        UEFA'nın çifte standardı!
        Caretta carettaların yolculuğu başladı
        Caretta carettaların yolculuğu başladı
        UEFA'ya tepki yağdı
        UEFA'ya tepki yağdı
        Bay bay Almanya!
        Bay bay Almanya!
        Yorgun mermi Pera bebeği öldürmüştü! Damatla birlikte 5 kişi tutuklandı
        Yorgun mermi Pera bebeği öldürmüştü! Damatla birlikte 5 kişi tutuklandı
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
        Ege ne hal
        Ege ne hal
        Buzdolabının motoru patladı!
        Buzdolabının motoru patladı!
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Avrupa sağa İngiltere sola
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan dönüşü konuştu
        Doue teklifi ortaya çıktı
        Doue teklifi ortaya çıktı
        Mahir hocayı kim öldürttü? Tetikçi her şeyi itiraf etti
        Mahir hocayı kim öldürttü? Tetikçi her şeyi itiraf etti
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        Rishi Sunak 10 Numara'ya veda etti
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısında
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor
        'Adanalı Wolverine' film sahnelerini aratmıyor