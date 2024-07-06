Akaryakıt yüklü tanker alev aldı
Mardin'de akaryakıt yüklü tanker alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin kupa kısmı, alev alarak yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, dorsedeki akaryakıta sıçramadan söndürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Yazyurdu Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Uluslararası İpekyolu üzerinde seyir halindeki şoförünün ismi öğrenilmeyen akaryakıt yüklü tanker, motor kısmından alev alarak yandı. Alevleri fark eden şoför, tankeri durdurarak araçtan indi.
İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle dorsedeki akaryakıta sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle yaklaşık 1 saat kapalı olan karayolu, vinç yardımıyla tankerin yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.