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HaberlerEnerji

Akaryakıta ekonomik ve teknik ayar

HABERTURK.COM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),akaryakıtta ses getirecek, sektöre değişik yöntemlerle milyonlarca liralık vurgun yapmak üzere girmeye çalışanların önüne kesecek son derece kritik bir düzenleme yaptı. Akaryakıt dağıtım şirketleri için 20 milyon TL “ödenmiş sermaye” ve zorunlu bayi sayısı gibi ekonomik ve teknik bazı koşullar getirdi; sektöre girişlerde çatıyı yükseltti. Sırada, teminat mektubu var… Bu düzenlemeler sonrasında dağıtıcı sayısının yarı yarıya düşmesi bekleniyor.

BENZİN İSTASYONU

EPDK, petrol piyasasına ilişkin yönetmelikte önemli bir değişiklik yaptı. Kurul, kısa süre önce gerçekleştirdiği toplantıda, akaryakıt sektörüne girişlerde ekonomik ve teknik bazı ölçütler getiren bir düzenlemeyi kabul etti. Buna göre, akaryakıt dağıtım şirketleri için 20 milyon, rafineri için 150 milyon TL ödenmiş sermaye koşulu getirildi.

Ekonomik koşulun yanı sıra teknik bazı kıstaslar da kabul edildi. Dağıtım şirketleri, faaliyete geçtikten sonraki 3 ayda 10, 6 ay da 25, 1 yılda 50 bayiye sahip olacak. Bu koşulları yerine getirmeyenler sektörde faaliyet gösteremeyecek. Devre dışı kalacak.

DAHA ÖNCE NASILDI?

Petrol sektörü uzmanları, akaryakıt dağıtım sektörüne girişlerde “aktif büyüklük” şartı bulunduğunu belirterek, “Bu da tartışmalı bazı yöntemlerle karşılanıyordu. Dağıtım şirketini kuran kişi, örneğin bir yakınına senet imzalatıyordu ve bunu gösteriyordu. Yeni düzenleme ile 20 milyon TL ödenmiş sermaye şartı getirildi. Teknik olarak da belli sayıda bayie ulaşmak gerecek” dedi.

TEMİNAT MEKTUBU

Uzmanlar, EPDK’nın sektörle ilgili yeni bazı kriterler üzerinde de durduğunu belirterek, “Dağıtım şirketlerinden teminat mektubu alınmasının da gündemde olduğu bilgisi bize ulaşıyor. Teminat mektubu, dağıtım şirketi ya da şirketinin usule aykırı bir iş yapıp, sonra buharlaşmasının önünü kesecek önemli bir düzenleme. Çünkü, bu durumda teminatı irat kaydedilecek” görüşünü dile getirdi.

“DAĞITICI SAYISI YARI YARIYA DÜŞECEK”

Türkiye’de halen 100 dolayında akaryakıt dağıtım şirketi bulunduğuna işaret eden uzmanlar, “Bu adımlar sonrasında dağıtım şirketi sayısının yarı yarıya düşmesi beklenebilir. Dağıtıcı sayısı 40’a kadar da düşebilir. Sektörde, belli bir ölçek oluşacak” dedi. 

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