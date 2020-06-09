Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

EPDK, kriz ve olağanüstü haller için tutulan ulusal stok yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirketlere yüklü miktarda ceza kesti. Kurul, kısa süre önce 2019 yılı ulusal petrol stokuyla ilgili dosyayı karara bağladı.

Bu dosyaya geçmeden önce ulusal petrol stokuna ilişkin kısa bilgi verelim. Petrol piyasasını düzenleyen yasa uyarınca rafinerilerin ve akaryakıt dağıtım şirketlerinin, kriz ve olağanüstü haller için yıllık akaryakıt satışlarının 20 gününe denk gelen miktarda stok tutması gerekiyor.

EPDK, bu kapsamda 2019 yılı yükümlülükleriyle ilgili bir soruşturma yürüttü. Çok sayıda akaryakıt dağıtım şirketinin stok yükümlülüğünü yerine getirmediğini saptadı. Kurul, mayıs ayının son haftasında bu konuyu görüştü ve karara bağladı.

Aralarında sektörün önde gelenlerinin de bulunduğu bazı akaryakıt dağıtım şirketlerine, 2019 yılına ilişkin “ulusal petrol stok yükümlülüğü”nü aylık bazda yerine getirmedikleri gerekçesiyle ceza kesti. 40 dolayında şirkete kesilen toplam ceza tutarının 200 milyon TL’yi aştığı ifade ediliyor.

Dağıtım şirketleri, bu ceza sonrasında yükümlülüklerini yerine getirmeme konusunda diretirlerse, lisanslarını da kaybedebilir.