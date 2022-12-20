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Akasya Durağı'nın Obayana'sıydı! Son haliyle herkesi şaşırtan Max Bendo sürpriz proje ile ekranlarda!

Ünlü oyuncu Max Bendo, bir dönemin unutulmaz yapımlarından biri olan Akasya Durağı'nda canlandırdığı Obayana karakteriyle hafızalara kazınan Max Bendo, yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 50 yaşında olan Kenya asıllı oyuncu ünlü yapımla ekranlara geri döndü. Akasya Durağı'nın Obayana'sı Max Bendo'nun son hali ve yer aldığı yeni proje...

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  • Akasya Durağı'nın Obayana'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle herkesi şaşırtan Max Bendo sürpriz proje ile ekranlara geliyor!

    En Son Babalar Duyar dizisi ile oyunculuğa adım atan Max Bendo, son haliyle gündeme geldi.
  • Akasya Durağı'nın Obayana'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle herkesi şaşırtan Max Bendo sürpriz proje ile ekranlara geliyor!

    Animatörlük yaparken oyunculuğa adım atan Bendo, Türkiye'ye gelip Türk vatandaşı olmuştu.
  • Akasya Durağı'nın Obayana'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle herkesi şaşırtan Max Bendo sürpriz proje ile ekranlara geliyor!

    Bendo, bir dönemin unutulmaz yapımlarından biri olan Akasya Durağı'nda canlandırdığı Obayana karakteriyle hafızalara kazındı.
  • Akasya Durağı'nın Obayana'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle herkesi şaşırtan Max Bendo sürpriz proje ile ekranlara geliyor!

    Ünlü oyuncu; Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Zeki Alasya, Gülay Baltacı gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi ile adından söz ettirdi.
  • Akasya Durağı'nın Obayana'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle herkesi şaşırtan Max Bendo sürpriz proje ile ekranlara geliyor!

    Uzun süredir ekranlardan uzakta bir yaşam süren Bendo, yıllar sonra ortaya çıktı. 

     
  • Akasya Durağı'nın Obayana'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle herkesi şaşırtan Max Bendo sürpriz proje ile ekranlara geliyor!

    Bir dönem Akasya Durağı dizisinde Dilek rolüne hayat veren rol arkadaşı ile poz veren ünlü oyuncu, paylaşımıyla gündeme gelmişti.
  • Akasya Durağı'nın Obayana'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle herkesi şaşırtan Max Bendo sürpriz proje ile ekranlara geliyor!

    Max Bendo, şimdilerde TRT Belgesel ekranlarında yayınlanan Su Savaşları yapımı ile ekranlarda yer almaya devam ediyor.
  • Akasya Durağı'nın Obayana'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle herkesi şaşırtan Max Bendo sürpriz proje ile ekranlara geliyor!

    Akasya Durağı'nın Obayana'sı Max Bendo'nun son hali…
  • Akasya Durağı'nın Obayana'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle herkesi şaşırtan Max Bendo sürpriz proje ile ekranlara geliyor!
  • Akasya Durağı'nın Obayana'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle herkesi şaşırtan Max Bendo sürpriz proje ile ekranlara geliyor!
  • Akasya Durağı'nın Obayana'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle herkesi şaşırtan Max Bendo sürpriz proje ile ekranlara geliyor!
  • Akasya Durağı'nın Obayana'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle herkesi şaşırtan Max Bendo sürpriz proje ile ekranlara geliyor!
  • Akasya Durağı'nın Obayana'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle herkesi şaşırtan Max Bendo sürpriz proje ile ekranlara geliyor!
  • Akasya Durağı'nın Obayana'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle herkesi şaşırtan Max Bendo sürpriz proje ile ekranlara geliyor!
  • Akasya Durağı'nın Obayana'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle herkesi şaşırtan Max Bendo sürpriz proje ile ekranlara geliyor!
  • Akasya Durağı'nın Obayana'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle herkesi şaşırtan Max Bendo sürpriz proje ile ekranlara geliyor!
  • Akasya Durağı'nın Obayana'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle herkesi şaşırtan Max Bendo sürpriz proje ile ekranlara geliyor!
  • Akasya Durağı'nın Obayana'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle herkesi şaşırtan Max Bendo sürpriz proje ile ekranlara geliyor!
  • Akasya Durağı'nın Obayana'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle herkesi şaşırtan Max Bendo sürpriz proje ile ekranlara geliyor!
  • Akasya Durağı'nın Obayana'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle herkesi şaşırtan Max Bendo sürpriz proje ile ekranlara geliyor!
  • Akasya Durağı'nın Obayana'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle herkesi şaşırtan Max Bendo sürpriz proje ile ekranlara geliyor!
  • Akasya Durağı'nın Obayana'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle herkesi şaşırtan Max Bendo sürpriz proje ile ekranlara geliyor!
  • Akasya Durağı'nın Obayana'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle herkesi şaşırtan Max Bendo sürpriz proje ile ekranlara geliyor!
  • Akasya Durağı'nın Obayana'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle herkesi şaşırtan Max Bendo sürpriz proje ile ekranlara geliyor!
  • Akasya Durağı'nın Obayana'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle herkesi şaşırtan Max Bendo sürpriz proje ile ekranlara geliyor!
  • Akasya Durağı'nın Obayana'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle herkesi şaşırtan Max Bendo sürpriz proje ile ekranlara geliyor!
  • Akasya Durağı'nın Obayana'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle herkesi şaşırtan Max Bendo sürpriz proje ile ekranlara geliyor!
  • Akasya Durağı'nın Obayana'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle herkesi şaşırtan Max Bendo sürpriz proje ile ekranlara geliyor!
  • Akasya Durağı'nın Obayana'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle herkesi şaşırtan Max Bendo sürpriz proje ile ekranlara geliyor!
  • Akasya Durağı'nın Obayana'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle herkesi şaşırtan Max Bendo sürpriz proje ile ekranlara geliyor!
  • Akasya Durağı'nın Obayana'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle herkesi şaşırtan Max Bendo sürpriz proje ile ekranlara geliyor!

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