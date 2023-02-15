AA

Akbank, afet bölgesi için bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalara ilaveten 650 milyon TL destek vereceğini açıkladı.

Bu doğrultuda bankacılık ihtiyaçları için finansal kolaylıkları hızla hayata geçirirken, barınma, ısınma ve beslenme gibi öncelikli ihtiyaçlar için de ilgili kurumların koordinasyonuyla yaşam konteyneri, jeneratör, ısıtıcı, yatak, battaniye, erzak gibi malzemeleri bölgeye sevk etti. Bu süreçte Akbank çalışanlarının da gönüllü destekleriyle hazırlanan yardım paketleri bölgedeki depremzedelerle buluşturuldu.

ÖDEMELER FAİZSİZ OLARAK ERTELENECEK

Deprem felaketinden en fazla etkilenen illerde (Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay) hesabı bulunan veya bu illerde yaşayan kredi kartı, tüketici kredileri sahibi olan Akbank müşterilerinin ödemeleri faizsiz olarak erteleniyor.

Finansal destek kapsamında ayrıca yine bu illerde yaşayan Akbank müşterilerinin ticari kredilerini de öteleme imkanı sunuluyor. Bu süreçte ilgili müşterilerin ekstrelerine ya da hesaplarına gecikme faizi yansıtılmıyor ve gecikme bildirimi yapılmıyor.

HAVALE İŞLEMLERİ ÜCRETSİZ

Aynı zamanda depremden etkilenen Akbank müşterileri, talep etmeleri durumunda, vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçlarını 6 aya kadar erteleyebiliyor.

Akbank müşterileri, deprem bölgesindeki şubelerdeki hesaplarından ve tüm Akbank kanallarından havale, EFT ve SWIFT işlemlerini ve bu şubelerdeki hesaplarına yapılan havale işlemlerini ücretsiz gerçekleştiriyor.

Öte yandan, afet bölgesine yapılan nakdi yardım süreçlerini kolaylaştırmak üzere Akbank, müşterilerinin bağış amaçlı gönderilen transferlerinden hiçbir ücret almazken, 28 Şubat 2023'e kadar Akbank kredi kartlarıyla ahbap.org, akutvakfi.org.tr ve kizilay.org.tr'den yapılan bağışları ücretsiz ve faizsiz olarak 6 taksitle ödeme imkanı sunuyor.

PARA ÇEKME LİMİTİ YÜKSELTİLDİ

Ayrıca, Akbank müşterileri depremden en çok etkilenen 10 ilde Akbank ATM'leri dışındaki diğer banka ATM’lerinden yapacakları işlemleri ücretsiz gerçekleştirebiliyor.

İlgili müşteriler, Akbank ATM’lerinden kartsız para yatırma ve limit üzeri para çekme işlemlerini de ücretsiz yapabiliyor. Bu illerde QR ile para çekme limitleri ise 5 bin TL’den 8 bin TL'ye yükseltildi.