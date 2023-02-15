Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Akbank'tan afet bölgesine 650 milyon TL yardım

Akbank, deprem bölgesine 650 milyon TL destek vereceğini duyurdu. Bankadan yapılan açıklamaya göre, afet bölgesindeki bankacılık ihtiyaçları için birtakım finansal kolaylıklar hayata geçirilecek

Akbank'tan afet bölgesine 650 milyon TL yardım
AA

Akbank, afet bölgesi için bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalara ilaveten 650 milyon TL destek vereceğini açıkladı.

Bu doğrultuda bankacılık ihtiyaçları için finansal kolaylıkları hızla hayata geçirirken, barınma, ısınma ve beslenme gibi öncelikli ihtiyaçlar için de ilgili kurumların koordinasyonuyla yaşam konteyneri, jeneratör, ısıtıcı, yatak, battaniye, erzak gibi malzemeleri bölgeye sevk etti. Bu süreçte Akbank çalışanlarının da gönüllü destekleriyle hazırlanan yardım paketleri bölgedeki depremzedelerle buluşturuldu.

ÖDEMELER FAİZSİZ OLARAK ERTELENECEK

Deprem felaketinden en fazla etkilenen illerde (Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay) hesabı bulunan veya bu illerde yaşayan kredi kartı, tüketici kredileri sahibi olan Akbank müşterilerinin ödemeleri faizsiz olarak erteleniyor.

Finansal destek kapsamında ayrıca yine bu illerde yaşayan Akbank müşterilerinin ticari kredilerini de öteleme imkanı sunuluyor. Bu süreçte ilgili müşterilerin ekstrelerine ya da hesaplarına gecikme faizi yansıtılmıyor ve gecikme bildirimi yapılmıyor.

HAVALE İŞLEMLERİ ÜCRETSİZ

Aynı zamanda depremden etkilenen Akbank müşterileri, talep etmeleri durumunda, vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçlarını 6 aya kadar erteleyebiliyor.

Akbank müşterileri, deprem bölgesindeki şubelerdeki hesaplarından ve tüm Akbank kanallarından havale, EFT ve SWIFT işlemlerini ve bu şubelerdeki hesaplarına yapılan havale işlemlerini ücretsiz gerçekleştiriyor.

Öte yandan, afet bölgesine yapılan nakdi yardım süreçlerini kolaylaştırmak üzere Akbank, müşterilerinin bağış amaçlı gönderilen transferlerinden hiçbir ücret almazken, 28 Şubat 2023'e kadar Akbank kredi kartlarıyla ahbap.org, akutvakfi.org.tr ve kizilay.org.tr'den yapılan bağışları ücretsiz ve faizsiz olarak 6 taksitle ödeme imkanı sunuyor.

PARA ÇEKME LİMİTİ YÜKSELTİLDİ

Ayrıca, Akbank müşterileri depremden en çok etkilenen 10 ilde Akbank ATM'leri dışındaki diğer banka ATM’lerinden yapacakları işlemleri ücretsiz gerçekleştirebiliyor.

İlgili müşteriler, Akbank ATM’lerinden kartsız para yatırma ve limit üzeri para çekme işlemlerini de ücretsiz yapabiliyor. Bu illerde QR ile para çekme limitleri ise 5 bin TL’den 8 bin TL'ye yükseltildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Deprem bölgesinde, 1 milyon 856 bin 864 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı
İŞ-YAŞAM Deprem bölgesinde hasar tespit sürüyor
ABD'de faiz artırımı sinyali
İŞ-YAŞAM ABD'de faiz artırımı sinyali
Migros'un 66 mağazası kullanılamaz hale geldi
İŞ-YAŞAM 66 mağazası kullanılamaz hale geldi
TSPB'den piyasalara destek açıklaması
İŞ-YAŞAM TSPB'den piyasalara destek açıklaması
SON DAKİKA: Borsaya ışık hızıyla 18.6 milyar liralık geri alım programı - Haberler
İŞ-YAŞAM Jet hızıyla 18.6 milyar
Tüpraş'tan 1.7 milyar liralık bedelsiz sermaye artırımı
İŞ-YAŞAM Tüpraş'tan 1.7 milyar liralık bedelsiz sermaye ...
Depremzedelere uzman tavsiyeleri
İŞ-YAŞAM Depremzedelere uzman tavsiyeleri
DEPREMZEDE AKA BORÇLARI | Son dakika: Depremzedenin mevduatı Türkiye'nin yüzde 5'i kredisi yüzde 9'u kadar
İŞ-YAŞAM Depremzedenin borcu mevduatın iki katı
2 gün kapanmayan borsada depremzedenin kaybı 5.4 milyar lira
İŞ-YAŞAM Depremzedenin kaybı 5.4 milyar lira
ABD'de enflasyon ocakta beklentileri aştı
İŞ-YAŞAM ABD'de enflasyon ocakta beklentileri aştı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.