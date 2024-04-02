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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Akbank emekli promosyon kampanyası 2024: Akbank emekli promosyon ne kadar, başvuru şartları nelerdir, kimler alabilir? - Merak Edilenler Haberleri

        Akbank'tan 15 bin TL'ye kadar emekli promosyonu! Akbank emekli promosyon kampanyası detayları

        Akbank'ta emekli promosyon kampanyası 30 Nisan'a kadar devam ediyor. Nisan sonuna kadar emekli maaşını, banka üzerinden almaya taahhüt veren EYT dahil tüm emekliler kampanyadan yararlanabiliyor. Akbank, maaşa göre 15 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. İşte, Akbank emekli promosyon kampanyasına dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2024 - 15:43 Güncelleme: 03.04.2024 - 00:52
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        Akbank emekli promosyon kapsamında 15 bin TL'ye varan ödemeler yapıyor. Maaşa göre değişen promosyonda, emeklilerin maaşlarını ilgili banka üzerinden alması şart konuşuluyor. İşte, Akbank güncel emekli promosyonuna dair tüm erak edilen sorular...

        2

        AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

        0 - 9.999 TL maaş alanlara 6.250 TL promosyon,

        10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlara 10.000 TL promosyon

        15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlara 12.500 TL promosyon,

        20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL promosyon ödemesi yapılacak.

        3

        AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU ŞARTLARI NEDİR?

        SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 28 Mart – 30 Nisan 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emekliler kampanyadan yararlanabilir.

        4

        EMEKLİ MAAŞIMI NASIL AKBANK'A TAŞIRIM?

        Emekli maaşınızı ilgili bankaya taşımak istiyorsanız; şubeye gidebilir, e-Devlet üzerinden banka tercihi yapabilir, bankanın iletişim merkezine ulaşabilir veya Akbank'ın mobil uygulaması üzerinden yapabilirsiniz.

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