Akbank emekli promosyon kapsamında 15 bin TL'ye varan ödemeler yapıyor. Maaşa göre değişen promosyonda, emeklilerin maaşlarını ilgili banka üzerinden alması şart konuşuluyor. İşte, Akbank güncel emekli promosyonuna dair tüm erak edilen sorular...