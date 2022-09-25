Onarıcı finans için hackathon 0:00 / 0:00

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Akbank LAB, “Onarıcı Finans” teması ile her sene düzenli olarak gerçekleştirdiği hackathon’lara, ‘Akbank ReFi Hackathon’ ile bir yenisini daha ekledi. Bankadan verilen bilgiye göre ‘Akbank ReFi Hackathon’, Avalanche ağı iş birliği ile Türkiye’de bir banka tarafından blok zincir ağı üzerinde düzenlenecek ilk hackathon olacak.

30 Eylül - 2 Ekim arasında Sabancı Center’da fiziksel olarak gerçekleştirilecek Akbank ReFi Hackathon’da yarışacak ekipler; yeni bir ekonomi tasarlayacak, insanın ve dünyanın onarım sürecini başlatacak fikirlerini 48 saat içerisinde Avalanche platformu üzerinde geliştirecekler. 2 Ekim günü gerçekleştirilecek finalde ise en başarılı 3 ekip jüri değerlendirmesi sonucunda sırasıyla 100.000 TL, 60.000 TL ve 40.000 TL’lik ödüllerin sahibi olacak.

19 TAKIMDAN OLUŞAN 80 KİŞİLİK YARIŞMA

Jüri üyeleri arasında BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın ve Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce yer alırken, blok zincir ekosisteminden Avalanche Foundation Yöneticisi Aytunç Yıldızlı ve Ava Labs Türkiye İş Geliştirme Direktörü Selim Kender; etki ekosisteminden ise Purpose-Sustainable Ideas Kurucusu Dilek Bil yer alacak.

Bankadan verilen bilgiye göre Akbank ReFi Hackathon’a gelen başvurularda çoğunluğu, üniversite öğrencileri ve bu alanda projeler geliştiren genç profesyoneller oluşturdu. Özellikle üniversitelerin blok zinciri kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte finalist takımlar arasında 7 şehirdeki 23 farklı üniversiteden katılımcılar da yer alacak. Yapılan değerlendirme sonucu seçilen 19 takımdan oluşan toplam 80 kişiyi bir yarışma bekliyor.

Takımlar, insanın ve dünyanın onarım sürecine katkıda bulunacak blok zinciri tabanlı yenilikçi fikirleriyle yarışırken; Onarıcı Finans, Blok Zinciri ve Finansal Teknolojiler alanlarını tanıma ve uygulamalarını öğrenme fırsatı de bulacaklar. 30 Eylül saat 14.00’te Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce’nin katılımı ile gerçekleştirilecek “Açılış Oturumu” ile başlayacak hackathon maratonu networking ve mentorluk seansları ile devam edecek.

Başta Akbank ve Ava Labs ekipleri olmak üzere BiLira, Enno Wallet, Gamiworld, Graph Commons, Ledger, Lytera, Menthol Protocol, Majoris, Markr, Mindstone Blockchain Labs, Muhabbit Capital, Neufi, S360, Viveka gibi birçok kuruluştan da mentorlar katılımcılara destek verecek.