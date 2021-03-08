17. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında 25-26 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek “Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışması” finalistleri belirlendi. Yarışmaya başvuran 687 senaryo arasından ön seçici kurul değerlendirmeleri sonucunda seçilen 8 senaryo, festivalde ana jüri tarafından değerlendirmeye alınacak. Bu değerlendirmenin ardından seçilen proje, Akbank Kısa Film Forum En İyi Senaryo Ödülü'nün sahibi olacak. Bölüm kapsamında çevrimiçi olarak atölye çalışmaları ve eğitimler gerçekleşecek.

Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışması Jüri üyeleri

Nisan Ceren - Yapımcı

Deniz Akçay Katıksız - Yönetmen - Senarist

Burak Çevik - Yönetmen - Senarist

***

Finale Kalan Senaryolar

Rutubet - Turan Haste

Karda İzler - Uğur Şahin

Soygun - Cihan Bozkaya

Bir Aile - Murat Çetinkaya

Birlikte, Yalnız - Kasım Ördek

Palmiyeler Altında - Alperen Albayrak

Gukla - Emine Uysal Berger, Gülengül Altıntaş, Özgür Ceylan, Şule Yiğit

Baykuş Sesleri ve Sinekler - Hasan Aydın