17. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında 25-26 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek “Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışması” finalistleri belirlendi. Yarışmaya başvuran 687 senaryo arasından ön seçici kurul değerlendirmeleri sonucunda seçilen 8 senaryo, festivalde ana jüri tarafından değerlendirmeye alınacak. Bu değerlendirmenin ardından seçilen proje, Akbank Kısa Film Forum En İyi Senaryo Ödülü'nün sahibi olacak. Bölüm kapsamında çevrimiçi olarak atölye çalışmaları ve eğitimler gerçekleşecek.
Akbank Kısa Film Forum Senaryo Yarışması Jüri üyeleri
Nisan Ceren - Yapımcı
Deniz Akçay Katıksız - Yönetmen - Senarist
Burak Çevik - Yönetmen - Senarist
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Finale Kalan Senaryolar
Rutubet - Turan Haste
Karda İzler - Uğur Şahin
Soygun - Cihan Bozkaya
Bir Aile - Murat Çetinkaya
Birlikte, Yalnız - Kasım Ördek
Palmiyeler Altında - Alperen Albayrak
Gukla - Emine Uysal Berger, Gülengül Altıntaş, Özgür Ceylan, Şule Yiğit
Baykuş Sesleri ve Sinekler - Hasan Aydın
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