Akbank müşterilerin ve çalışanların sağlığı için Koronavirüsün yayılmasını engellemek adına sıkı önlemler almaya devam ediyor. Bu önlemler ise hem müşteriler hem de Akbank çalışanları tarafından uygulanıyor.

Akbank 2020 çalışma saatleri normalde 9:00-17:00 arasındadır. Fakat ülkemizde meydana gelen ve salgına dönüşen Koronavirüs sebebi ile TBB bu saatler arasında değişiklik yapmaya karar verdi. Bunun sebebi ise korana virüsün yayılmasını engellemektir.

Koronavirüs nedeni ile artık Akbank12:00 ile 17:00arasında müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Aynı zamanda Akbank Koronavirüs nedeni ile daha sıkı tedbirlere başvurmuştur ve hijyene çok dikkat etmektedir. Bankada kişilerin ellerinde eldiven ve yüzlerinde maske takması zorunludur. Kişiler arasında ise en az 1 metre kadar mesafe bulunacaktır. Akbank’a girecek olan müşteriler sıra ile tek tek içeriye alınacaklardır.

Akbank hafta sonu açık mı?

Bu soru birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Akbank hafta sonu açık değildir

Akbank resmi tatil günlerde açık mı?

Akbank resmi tatil günlerde hizmet vermemektedir.