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Akbank saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Akbank 2020 çalışma saatleri

Akbank saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Sorusu 2020 yılında da merak edilen konular arasında oldu. Akbank müşterileri şubeden işlemlerini halletmek için Akbank çalışma saatlerini araştırıyorlar. İşte Akbank 2020 mesai saatleri

akbank saat kaçta açılıyor

Akbank, Ocak 1948 yılında Adana'da Hacı Ömer Sabancı'nın da aralarında bulunduğu Adana’da yaşayan Kayserili bir grup iş adamının o bölgedeki pamuk üreticilerine finansman olarak destek sağlamak için kurulmuş özel bankadır. Peki, 2017 yılında dünyanın en değerli 500 bankası arasına girmeyi başaran Akbank saat kaçta açılıyor? Akbank saat kaçta kapanıyor? İşte büyük bankalar arasında yer alan Akbank 2020 açılış ve kapanış saatleri ile ilgili merak edilenler.

Tercih edilen Akbank saat kaçta açılıyor? Sorusuna cevap ararken Akbank saat kaçta kapanıyor? Sorusunun cevabını da yanıtlayarak gün içerisinde banka ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşı bilgilendirmek isteriz.

Akbank Çalışma Saatleri

Akbank mesai saatleri olarak hafta içi 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Corona Tedbirleri Çerçevesinde Akbank Çalışma Saatleri

Covid-19 sebebi ile ortaya çıkan olağan üstü durum sebebi ile corona tedbirleri kapsamında Akbank 12:00 ile 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Akbank Öğle Saati Açık mı?

Akbank öğlen saatlerinde 12:30 ile 13:30 arasında öğlen tatili yapmaktadır ancak bazı illerin yoğun olan merkez ilçelerinde öğlen saatleri arasında gişe sayısını düşürerek öğlen saatlerinde şubeyi kapatmadan hizmet vermeye devam eden şubelerde bulunmaktadır.

Akbank Hafta Sonu Açık mı?

Hafta sonları bütün bankalarda olduğu gibi Akbank’a ait tüm şubeler de hizmet vermemektedir bu sebeple hafta sonları işlemlerinizi şubelerden halletme gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak eğer işlemleriniz acil ve mesai saatleri ile ilgisi olmayan bir işlem ise Akbank Müşteri Hizmetleri aracılığı ile kolayca halledebilirsiniz.

Akbank Resmi Tatil Günleri

Akbank’ta diğer tüm bankalar gibi bayramlarda ve resmi tatillerde kapalı olduğu için hizmet vermemektedir.

Akbank İletişim Bilgileri

Şirket Unvanı: AKBANK T.A.Ş.

Sorumlu Kişi: Akbank T.A.Ş Üst Yönetimi

Akbank Merkez Binasının Bulunduğu Yer: Akbank Genel Müdürlüğü Sabancı Center 4.Levent 34330 İstanbul

Akbank Operasyon Merkezi: Akbank Bankacılık Merkezi Cumhuriyet Mah. Plevne Cad. No:1 Şekerpınar Çayırova 41420 Kocaeli

Akbank Genel Müdürlük Telefonu: 0 212 385 55 55

Akbank Çağrı Merkezi Numarası: 4442525

Akbank Müşteri Hizmetleri: 0850 222 25 25

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