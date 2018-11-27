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Akbank Sanat'ta Afrika ezgileri

Afrika ülkelerinin müzik tutkusunu paylaşan, üç telli sazlar virtüözünün buluşması ile oluşan 3MA, 5 Aralık’ta Akbank Sanat'ta sevenlerini ağırlıyor

27.11.2018 - 11:26 | Güncelleme:

Akbank Sanat, aralık ayında Afrikalı grup 3MA’yı ağırlıyor. Afrika ülkelerinin müzik tutkusunu paylaşan, üç telli sazlar virtüözünün buluşması ile oluşan grup 5 Aralık’ta müzikseverlerle buluşacak.

İlk albümlerini 2008 yılında piyasaya çıkaran grup, 2. albümleri “Anarouz”u geçtiğimiz yıl kaydetti. Grup üyesi Ballaké Sissoko, Instrumental Ensemble of Mali’nin bir üyesi olarak önce tüm Afrika sonra ise Avrupa’da konserler verdi. Daha sonra kendi grubunu kurdu ve uluslararası üne kavuştu. Sanatçı, 2015’te César ödülü kazanan Timbuktu filminin film müziklerine de katkıda bulundu.

Berberi kökenli Faslı ud sanatçısı Driss El Maloumi hem batı hem Arap klasik müziği eğitimi gördü. Geniş kültürel altyapısı, sınırsız ustalığı ve merakı sayesinde caz trompetçisi Paolo Fresu’dan Hintli slide gitarist Debashish Battacharya’ya kadar değişik türlerde çeşitli sanatçılara eşlik etti. Son 20 senede, tanınmış viyola da gamba sanatçısı Jordi Savall the Hespèrion XXI Topluluğu’nun en önemli elemanlarından biri oldu. Fas’ta Agadir Konservatuvarı’nın yöneticisi olan Driss El Maloumi, solo kariyerine de başarılı bir şekilde devam etmekte.

Madagaskarlı valiha sanatçısı Rajery, 35 seneyi aşkın bir süredir canlı performanslar sergilemekte ve 25 seneyi aşkın bir süredir uluslararası bir kariyere sahip. Çocukluğunda sağ elini yitiren Rajery, bu eksiğini, valiha denen tüp biçimindeki arpını çalmada kazandığı akışkanlık ve virtüözlükle kapattı. 2002 yılında kazandığı RFI Dünya Müziği Ödülü ününü pekiştirdi. Rajery, uluslararası kariyerinin yanı sıra Madagaskar’da bir festival düzenlemekte ve eğitim, müzik terapisi ve ağaçlandırma gibi konularla ilgilenmekte.

3MA, 5 Aralık Çarşamba günü saat 20.00'de Akbank Sanat'ta sevenlerini ağırlayacak.

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