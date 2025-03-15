Akbank Sanat'ta yeni sergi 'nokta/çizgi/nokta: S.O.S’

Mors alfabesinde acil durum sinyali anlamına gelen S.O.S “nokta/çizgi/nokta”yı kendisine temel taşı olarak alan 'nokta/çizgi/nokta: S.O.S' sergisi Akbank Sanat'ta açıldı.

Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın küratörlüğünde, Deniz Aktaş, Arda Diben, Tuğçe Diri ve Lara Sayılgan’ın eserlerinden oluşan sergi, bir nokta, bir çizgi ve bir noktanın yan yana geldiğinde bir çığlık ve bir kurtuluş umudu yarattığı fikrinden yola çıkarak çizginin bitmeyen uzanımının, belki de kurtuluşların çözümlerini barındırabileceğini sorguluyor.

Sanatçılar Hakkında

Deniz Aktaş

REKLAM

Mürekkeple çizdiği eserlerinde kent hafızasında yer eden travmaları ve insan-mekân ilişkisini irdeleyerek, kentsel dönüşümün, tahliyenin, yıkımın ve çatışmanın izlerini işleyen Deniz Aktaş, izleyiciyi soyut bir mekân algısına yönlendirirken, eserleriyle bir labirentte kaybolma hissi yaratıyor. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olan ve Yeditepe Üniversitesi’nde Yüksek Lisans’ını tamamlayan Aktaş, uluslararası birçok sergide yer aldı.

Arda Diben

Dijital bağımlılık ve imge bombardımanından ilham alarak distopik şehir manzaralarını tuvallerine taşıyan Arda Diben, şehir ve onu çevreleyen katmanlarla olan ilişkisini öfkeli fakat dingin bir yaklaşımla yansıtıyor. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olan sanatçı hem kişisel hem de karma sergilerde yer alarak çağdaş sanat alanında dikkat çeken bir isim.

Tuğçe Diri

Tuğçe Diri, desen, boya, kolaj, dikiş ve nakış gibi çeşitli tekniklerle tarih, hafıza ve kültür kavramlarını ele alıyor. Geleneksel sanatları çağdaş bir bakış açısıyla harmanlayan sanatçı, geçmiş ve günümüz arasında bir köprü kurarak sanat ve zanaat arasındaki sınırları bulanıklaştırıyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden mezun olan Diri, yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamladı.

REKLAM

Lara Sayılgan

Moda ve portre fotoğrafçılığıyla başladığı sanat yolculuğunu, doğa fotoğrafları ve farklı tekniklerle oluşturduğu eserlerle zenginleştiren Lara Sayılgan, izleyiciyi hem estetik hem de duygusal bir deneyime davet ediyor. Ulusal ve uluslararası birçok sergide eserleriyle yer alan Sayılgan, sanatıyla geniş bir kitleye ulaşıyor.