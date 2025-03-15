Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Akbank Sanat'ta yeni sergi 'nokta/çizgi/nokta: S.O.S’

        Akbank Sanat'ta yeni sergi 'nokta/çizgi/nokta: S.O.S’

        Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman'ın küratörlüğünde, Deniz Aktaş, Arda Diben, Tuğçe Diri ve Lara Sayılgan'ın eserlerinden oluşan "nokta/çizgi/nokta: S.O.S'' sergisi, 09 Mayıs'a kadar Akbank Sanat'ta sanatseverlerle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 11:41 Güncelleme: 15.03.2025 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni sergi 'nokta/çizgi/nokta: S.O.S'
        ABONE OL

        Mors alfabesinde acil durum sinyali anlamına gelen S.O.S “nokta/çizgi/nokta”yı kendisine temel taşı olarak alan 'nokta/çizgi/nokta: S.O.S' sergisi Akbank Sanat'ta açıldı.

        Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın küratörlüğünde, Deniz Aktaş, Arda Diben, Tuğçe Diri ve Lara Sayılgan’ın eserlerinden oluşan sergi, bir nokta, bir çizgi ve bir noktanın yan yana geldiğinde bir çığlık ve bir kurtuluş umudu yarattığı fikrinden yola çıkarak çizginin bitmeyen uzanımının, belki de kurtuluşların çözümlerini barındırabileceğini sorguluyor.

        Sanatçılar Hakkında

        Deniz Aktaş

        REKLAM

        Mürekkeple çizdiği eserlerinde kent hafızasında yer eden travmaları ve insan-mekân ilişkisini irdeleyerek, kentsel dönüşümün, tahliyenin, yıkımın ve çatışmanın izlerini işleyen Deniz Aktaş, izleyiciyi soyut bir mekân algısına yönlendirirken, eserleriyle bir labirentte kaybolma hissi yaratıyor. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olan ve Yeditepe Üniversitesi’nde Yüksek Lisans’ını tamamlayan Aktaş, uluslararası birçok sergide yer aldı.

        Arda Diben

        Dijital bağımlılık ve imge bombardımanından ilham alarak distopik şehir manzaralarını tuvallerine taşıyan Arda Diben, şehir ve onu çevreleyen katmanlarla olan ilişkisini öfkeli fakat dingin bir yaklaşımla yansıtıyor. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olan sanatçı hem kişisel hem de karma sergilerde yer alarak çağdaş sanat alanında dikkat çeken bir isim.

        Tuğçe Diri

        Tuğçe Diri, desen, boya, kolaj, dikiş ve nakış gibi çeşitli tekniklerle tarih, hafıza ve kültür kavramlarını ele alıyor. Geleneksel sanatları çağdaş bir bakış açısıyla harmanlayan sanatçı, geçmiş ve günümüz arasında bir köprü kurarak sanat ve zanaat arasındaki sınırları bulanıklaştırıyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden mezun olan Diri, yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamladı.

        REKLAM

        Lara Sayılgan

        Moda ve portre fotoğrafçılığıyla başladığı sanat yolculuğunu, doğa fotoğrafları ve farklı tekniklerle oluşturduğu eserlerle zenginleştiren Lara Sayılgan, izleyiciyi hem estetik hem de duygusal bir deneyime davet ediyor. Ulusal ve uluslararası birçok sergide eserleriyle yer alan Sayılgan, sanatıyla geniş bir kitleye ulaşıyor.

        Çağdaş sanatın sınırlarını zorlayan ve izleyicilere düşünsel bir yolculuk sunan eserleriyle 'nokta/çizgi/nokta: S.O.S', 09 Mayıs'a kadar Akbank Sanat’ta sanatseverlerle buluşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Akbank Sanat
        #nokta/çizgi/nokta: S.O.S
        #sergi
        #Hasan Bülent Kahraman
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Güler: Terör örgütü bir an önce silahlarını teslim etmeli
        Bakan Güler: Terör örgütü bir an önce silahlarını teslim etmeli
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Kariyer sezonu!
        Kariyer sezonu!
        Tamir ettiği 'patpat'ı ölümü oldu!
        Tamir ettiği 'patpat'ı ölümü oldu!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        10 metreden sonra görünüyor! Marmara'yı istila etti!
        10 metreden sonra görünüyor! Marmara'yı istila etti!
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        Kadını benzin döküp yakacaktı! Savunması kan dondurdu!
        Kadını benzin döküp yakacaktı! Savunması kan dondurdu!
        Önce taciz edildi! Sonra sokakta darp! Damla dehşeti yaşadı!
        Önce taciz edildi! Sonra sokakta darp! Damla dehşeti yaşadı!
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 distopya filmi
        En iyi 5 distopya filmi
        Erkekte beyaz saç mı, boyalı saç mı?
        Erkekte beyaz saç mı, boyalı saç mı?
        Trençkotun 100 yıllık serüveni!
        Trençkotun 100 yıllık serüveni!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası