Akciğer nakliyle 5 yıl sonra rahat bir nefes aldı

Münevver Toprak, rahatsızlığının 2021 yılında ilerlediğini ve nefes almakta güçlük yaşamaya başladığını söyledi.

Zamanla günlük yaşamını sürdüremez hale geldiğini anlatan Toprak, "Evin içinde dolaşamaz hale geldim. Çok tıkanıyordum. Merdiven çıkamıyordum. Yolda yürüyemez hale geldim. İş yapamaz oldum" dedi.

Toprak, uzun süre çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü belirterek, son olarak Eskişehirdeki doktorlarının kendisini Ankaraya sevk ettiğini anlattı.

Yaklaşık 5 yıl boyunca organ beklediğini dile getiren Toprak, bu süreçte oksijen cihazına bağımlı yaşadığını anlatarak, "Tıkandığımızda hemen makineyi açıyordum. Bunaldığımda cihazı takıyordum" diye konuştu.

Nakil haberi aldığı anı unutamadığını ifade eden Toprak, "Oğlumla internetten ev bakıyorduk. Telefon geldi, birden ayağa kalktı. Yüzü bir hoş oldu. Sonra Anne kalk, sana nakil çıktı. dedi. Ne sevineceğimi ne üzüleceğimi bildim. Durup dururken bir ağlamak koptu. Ankaraya 2,5 saatte geldik" dedi.

Kendisine organ bağışında bulunan donör ailesine teşekkür eden Toprak, "Allahıma binlerce şükür olsun. Nakil veren aileye çok minnettarım. İlk önce başsağlığı diliyorum. Allah razı olsun. Türkiyede organ bağışlarının çoğalmasını istiyorum. Canlar kurtarılsın" ifadelerini kullandı.

"24 SAAT OKSİJEN CİHAZINA BAĞIMLIYDI, 5 YILIN SONUNDA ORGAN ÇIKTI"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Akciğer Nakli Merkez Sorumlusu Prof. Dr. Erdal Yekeler, nakil süreci hakkında bilgi verdi.

Münevver Toprakın yaklaşık 7 yıldır akciğer sertleşmesi hastalığıyla mücadele ettiğini, son 5 yıldır da tamamen oksijene bağımlı yaşadığını ve nakil bekleme listesinde olduğunu söyledi.

Yaklaşık bir ay önce uygun organ bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Yekeler, hastaya çift taraflı akciğer nakli gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Naklin ardından hastanın oksijen cihazına ihtiyaç duymadan yaşamını sürdürdüğünü kaydeden Prof. Dr. Yekeler, "Hastamız Bilecikte yaşıyor. 5 yıldır 24 saat tamamen oksijen cihazına bağımlı bir hastamızdı. 5 yılın sonunda organ bulundu. Organ bağışı ve organın hastamızla uyumlu olmasıyla birlikte akciğer naklini gerçekleştirdik. Çift taraflı akciğer nakli yaptık" dedi.

Naklin ardından hastanın oksijen cihazına ihtiyaç duymadan yaşamını sürdürdüğünü kaydeden Prof. Dr. Yekeler, "Bugün yaklaşık 35inci gününde artık hastamız bu haliyle oksijenden kurtuldu, ihtiyacı yok. Yaklaşık 7 yıldır çekmiş olduğu sıkıntılar organ bağışı sayesinde son buldu. Bundan sonraki günlerin çok güzel olacağını söylemek istiyorum" dedi.

Türkiyede organ nakilleri konusunda önemli bir noktaya gelindiğini ancak kadavra bağışı oranlarının halen düşük olduğunu vurgulayan Yekeler, özellikle akciğer nakillerinin yalnızca beyin ölümü gerçekleşen donörlerden alınan organlarla yapılabildiğini söyledi.

Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiyede kadavra donör sayısının oldukça düşük seviyede kaldığına dikkati çeken Prof. Dr. Yekeler, şunları kaydetti: "Bu durum, bekleme listesindeki yüzlerce hastamızın bu imkanlara ulaşamaması anlamına geliyor. Hastalarımız oksijen bağımlısı olarak yaşamlarını sürdürüyor. Basit bir grip bile bu hastalarımızı kaybetmemize neden olabiliyor. Ne kadar çok organ bağışı olursa o kadar çok akciğer nakli yapılabilir."