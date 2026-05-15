Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Akciğer nakliyle 5 yıl sonra rahat bir nefes aldı - Haberler

        Akciğer nakliyle 5 yıl sonra rahat bir nefes aldı

        Akciğer sertleşmesi rahatsızlığı nedeniyle 5 yıl boyunca oksijen cihazına bağlı yaşayan 60 yaşındaki Münevver Toprak, geçirdiği akciğer nakliyle yeniden nefes almaya başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 09:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akciğer nakliyle 5 yıl sonra rahat bir nefes aldı

        Münevver Toprak, rahatsızlığının 2021 yılında ilerlediğini ve nefes almakta güçlük yaşamaya başladığını söyledi.

        Zamanla günlük yaşamını sürdüremez hale geldiğini anlatan Toprak, "Evin içinde dolaşamaz hale geldim. Çok tıkanıyordum. Merdiven çıkamıyordum. Yolda yürüyemez hale geldim. İş yapamaz oldum" dedi.

        Toprak, uzun süre çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü belirterek, son olarak Eskişehirdeki doktorlarının kendisini Ankaraya sevk ettiğini anlattı.

        Yaklaşık 5 yıl boyunca organ beklediğini dile getiren Toprak, bu süreçte oksijen cihazına bağımlı yaşadığını anlatarak, "Tıkandığımızda hemen makineyi açıyordum. Bunaldığımda cihazı takıyordum" diye konuştu.

        REKLAM

        Nakil haberi aldığı anı unutamadığını ifade eden Toprak, "Oğlumla internetten ev bakıyorduk. Telefon geldi, birden ayağa kalktı. Yüzü bir hoş oldu. Sonra Anne kalk, sana nakil çıktı. dedi. Ne sevineceğimi ne üzüleceğimi bildim. Durup dururken bir ağlamak koptu. Ankaraya 2,5 saatte geldik" dedi.

        Kendisine organ bağışında bulunan donör ailesine teşekkür eden Toprak, "Allahıma binlerce şükür olsun. Nakil veren aileye çok minnettarım. İlk önce başsağlığı diliyorum. Allah razı olsun. Türkiyede organ bağışlarının çoğalmasını istiyorum. Canlar kurtarılsın" ifadelerini kullandı.

        "24 SAAT OKSİJEN CİHAZINA BAĞIMLIYDI, 5 YILIN SONUNDA ORGAN ÇIKTI"

        Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Akciğer Nakli Merkez Sorumlusu Prof. Dr. Erdal Yekeler, nakil süreci hakkında bilgi verdi.

        Münevver Toprakın yaklaşık 7 yıldır akciğer sertleşmesi hastalığıyla mücadele ettiğini, son 5 yıldır da tamamen oksijene bağımlı yaşadığını ve nakil bekleme listesinde olduğunu söyledi.

        Yaklaşık bir ay önce uygun organ bulunduğunu aktaran Prof. Dr. Yekeler, hastaya çift taraflı akciğer nakli gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Naklin ardından hastanın oksijen cihazına ihtiyaç duymadan yaşamını sürdürdüğünü kaydeden Prof. Dr. Yekeler, "Hastamız Bilecikte yaşıyor. 5 yıldır 24 saat tamamen oksijen cihazına bağımlı bir hastamızdı. 5 yılın sonunda organ bulundu. Organ bağışı ve organın hastamızla uyumlu olmasıyla birlikte akciğer naklini gerçekleştirdik. Çift taraflı akciğer nakli yaptık" dedi.

        Naklin ardından hastanın oksijen cihazına ihtiyaç duymadan yaşamını sürdürdüğünü kaydeden Prof. Dr. Yekeler, "Bugün yaklaşık 35inci gününde artık hastamız bu haliyle oksijenden kurtuldu, ihtiyacı yok. Yaklaşık 7 yıldır çekmiş olduğu sıkıntılar organ bağışı sayesinde son buldu. Bundan sonraki günlerin çok güzel olacağını söylemek istiyorum" dedi.

        Türkiyede organ nakilleri konusunda önemli bir noktaya gelindiğini ancak kadavra bağışı oranlarının halen düşük olduğunu vurgulayan Yekeler, özellikle akciğer nakillerinin yalnızca beyin ölümü gerçekleşen donörlerden alınan organlarla yapılabildiğini söyledi.

        Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiyede kadavra donör sayısının oldukça düşük seviyede kaldığına dikkati çeken Prof. Dr. Yekeler, şunları kaydetti: "Bu durum, bekleme listesindeki yüzlerce hastamızın bu imkanlara ulaşamaması anlamına geliyor. Hastalarımız oksijen bağımlısı olarak yaşamlarını sürdürüyor. Basit bir grip bile bu hastalarımızı kaybetmemize neden olabiliyor. Ne kadar çok organ bağışı olursa o kadar çok akciğer nakli yapılabilir."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!

        Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Torreira'ya saldırıda bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek B. ile Lucas Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle futbolcuyu sosyal medya üzerinden takip edere...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Eğitmen kolundan tutup savurmuştu... Kreşteki şiddette karar çıktı!
        Eğitmen kolundan tutup savurmuştu... Kreşteki şiddette karar çıktı!
        İspanya Başbakanı'ndan Lamine Yamal'a destek
        İspanya Başbakanı'ndan Lamine Yamal'a destek
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Cannes'da bebek müjdesi
        Cannes'da bebek müjdesi
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! 11 il için sarı kod
        Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! 11 il için sarı kod
        'Shrek' karakterinin ilham kaynağı gerçek biri mi?
        'Shrek' karakterinin ilham kaynağı gerçek biri mi?
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        'Hiyerarşi' krizi
        'Hiyerarşi' krizi
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        Hortum çatıları uçurdu, sel yolları göle çevirdi
        Hortum çatıları uçurdu, sel yolları göle çevirdi
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı