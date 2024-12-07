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        Haberler Gündem Çevre "Akdeniz'de en kirli bölge Mersin Körfezi" | Son dakika haberleri

        Prof. Salihoğlu: Akdeniz'de en kirli bölge Mersin Körfezi

        Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, denizler üzerinde kirlilik baskısının çok arttığını belirtti. Salihoğlu, "Akdeniz kıyılarında en kirli bölge olarak Mersin Körfezi öne çıkmaktadır. Yine İskenderun Körfezi benzer bir durumda. Sağlıksız bir deniz ile karşı karşıyayız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 18:08 Güncelleme: 07.12.2024 - 18:08
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        "Akdeniz'de en kirli bölge Mersin Körfezi"
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        Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, denizlerdeki kirliliğin artmasına dikkat çekti.

        Prof. Salihoğlu, deniz kirliliğinin ekosistemi değiştirdiğini ve direncini azalttığını söyledi. Söz konusu kirliliğin bir an önce azaltılması gerektiğini belirten Salihoğlu, şöyle devam etti:

        "Akdeniz kıyılarında en kirli bölge olarak Mersin Körfezi öne çıkmaktadır. Yine İskenderun Körfezi benzer bir durumda. Mersin Körfezi'ndeki kirlilik baskısı ile ilgili projeler yürütmekteyiz. Burada gördüğümüz kirliliğin ana kaynağı şehir deşarjları. Nehirlerden de ciddi kirlilik baskısı var. Nehirlerden gelen kirlilik baskısının ana nedeni de tarımsal ve endüstriyel aktiviteler. Oksijen seviyelerindeki azalmaya gidecek kadar artmış durumda. Deniz de görüş çok düşmüş durumda. Sağlıksız bir deniz ile karşı karşıyayız."

        Salihoğlu, sağlıklı bir deniz için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

        Kirlilik baskısının iklim değişikliğiyle birleşince etkilerinin katlandığına değinen Salihoğlu, kirliliğin deniz canlıları için de ana tahditlerden biri olduğunu kaydetti.

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