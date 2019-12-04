Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu gece saatlerinde Akdeniz Girit açıklarında 3.4, 3.5, 3.0 ve 2.9 büyüklüğünde 4 tane deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 3 Aralık son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 3 ARALIK 2019

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 3 ARALIK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.12.04 08:04:18 37.2582 28.4625 7.6 -.- 2.2 -.- OZLUCE-(MUGLA) İlksel 2019.12.04 06:57:52 35.4700 26.2048 7.6 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.04 06:14:27 38.8987 35.6433 2.7 -.- 1.8 -.- SARAYCIK-KOCASINAN (KAYSERI) İlksel 2019.12.04 05:58:21 36.7877 29.1718 5.7 -.- 1.8 -.- KORUKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel 2019.12.04 05:36:36 34.8133 24.1422 15.0 -.- 3.2 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.04 05:25:44 34.5082 24.0415 14.4 -.- 3.7 3.5 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.04 05:20:18 34.4782 24.0050 8.6 -.- 3.4 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.04 04:02:05 39.6682 29.0328 5.3 -.- 2.3 -.- ILICAKSU-HARMANCIK (BURSA) İlksel 2019.12.04 01:49:23 36.9995 27.7018 7.1 -.- 1.9 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel 2019.12.04 01:46:32 37.9682 42.9688 5.5 -.- 1.9 -.- KACIT-CATAK (VAN) İlksel 2019.12.04 01:30:29 36.5278 27.8612 83.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2019.12.04 01:30:29) 2019.12.04 00:56:07 39.6492 29.0155 5.8 -.- 2.4 -.- DELICEGUNEY-HARMANCIK (BURSA) İlksel 2019.12.04 00:41:00 40.6953 30.4960 5.4 -.- 2.0 -.- EKINLI-ERENLER (SAKARYA) İlksel 2019.12.04 00:21:08 35.3317 26.1900 14.3 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.03 23:29:02 35.3572 26.2368 13.6 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.03 23:19:59 38.1068 27.1847 17.0 -.- 0.9 -.- ATAKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel 2019.12.03 22:53:24 37.8323 29.6563 12.7 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.12.03 22:44:55 37.8197 29.6570 10.6 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.12.03 22:05:45 38.4252 42.0780 5.5 -.- 1.4 -.- YUCEBAS-(BITLIS) İlksel 2019.12.03 21:52:03 36.2307 28.9812 17.8 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.03 21:43:38 38.4082 42.0338 7.3 -.- 1.8 -.- KONUKSAYAR-(BITLIS) İlksel 2019.12.03 21:36:42 36.3437 28.8282 26.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel