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Akdeniz Girit Adası açıklarında deprem! 3 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem verilerini sizler için derledik. Son olarak bu gece saatlerinde Akdeniz Girit açıklarında 3.4, 3.5, 3.0 ve 2.9 büyüklüğünde 4 tane depremin ardından vatandaşlar en son nerede deprem olduğunu araştırıyor. İşte 3 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri...

Akdeniz deprem

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu gece saatlerinde Akdeniz Girit açıklarında 3.4, 3.5, 3.0 ve 2.9 büyüklüğünde 4 tane deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 3 Aralık son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 3 ARALIK 2019

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 3 ARALIK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.12.04 08:04:18 37.2582 28.4625 7.6 -.- 2.2 -.- OZLUCE-(MUGLA) İlksel
2019.12.04 06:57:52 35.4700 26.2048 7.6 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.04 06:14:27 38.8987 35.6433 2.7 -.- 1.8 -.- SARAYCIK-KOCASINAN (KAYSERI) İlksel
2019.12.04 05:58:21 36.7877 29.1718 5.7 -.- 1.8 -.- KORUKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2019.12.04 05:36:36 34.8133 24.1422 15.0 -.- 3.2 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.04 05:25:44 34.5082 24.0415 14.4 -.- 3.7 3.5 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.04 05:20:18 34.4782 24.0050 8.6 -.- 3.4 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.04 04:02:05 39.6682 29.0328 5.3 -.- 2.3 -.- ILICAKSU-HARMANCIK (BURSA) İlksel
2019.12.04 01:49:23 36.9995 27.7018 7.1 -.- 1.9 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2019.12.04 01:46:32 37.9682 42.9688 5.5 -.- 1.9 -.- KACIT-CATAK (VAN) İlksel
2019.12.04 01:30:29 36.5278 27.8612 83.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2019.12.04 01:30:29)
2019.12.04 00:56:07 39.6492 29.0155 5.8 -.- 2.4 -.- DELICEGUNEY-HARMANCIK (BURSA) İlksel
2019.12.04 00:41:00 40.6953 30.4960 5.4 -.- 2.0 -.- EKINLI-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2019.12.04 00:21:08 35.3317 26.1900 14.3 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.03 23:29:02 35.3572 26.2368 13.6 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.03 23:19:59 38.1068 27.1847 17.0 -.- 0.9 -.- ATAKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel
2019.12.03 22:53:24 37.8323 29.6563 12.7 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.12.03 22:44:55 37.8197 29.6570 10.6 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.12.03 22:05:45 38.4252 42.0780 5.5 -.- 1.4 -.- YUCEBAS-(BITLIS) İlksel
2019.12.03 21:52:03 36.2307 28.9812 17.8 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.12.03 21:43:38 38.4082 42.0338 7.3 -.- 1.8 -.- KONUKSAYAR-(BITLIS) İlksel
2019.12.03 21:36:42 36.3437 28.8282 26.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

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