Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi ilk borsa işlem tarihi açıklandı
Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi halka arz sonuçları açıklandı. 54 milyon 700 bin lot, 959 bin 86 yatırımcı arasında dağıtıldı ve kişi başına 34 lot düştü. Şimdi ise gözler firmanın ilk Bist işlem tarihine döndü. Peki, Akhan Un Fabrikası borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak?
Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi halka arz kapsamında talep topladı ve kişi başına 731 TL değerinde 34 lot verdi. 54 milyondan fazla hisse yatırımcılar arasında bölüşüldü ve şimdi sıra firmanın borsaya açılma tarihine geldi. Peki, Akhan Un Fabrikası ilk Bist işlem tarihi nedir?
AKHAN UN FABRİKASI HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi, 28-29-30 Ocak 2026 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı.
Şirket, 54 milyon 700 bin lot dağıtımı yaptı. Firma kişi başına 731 TL değerinde 34 lot verdi. Firmanın halka arzına 959 bin 86 kişi katıldı.
AKHAN UN FABRİKASI NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK?
Firma 6 Şubat 2026 Cuma günü borsada işlem görmeye başlayacak.
AKHAN UN FABRİKASI HİSSE FİYATI
Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi hisse fiyatı 21,50 TL olarak belirlendi.
AKHAN UN FABRİKASI FON KULLANIM YERİ
- Yüzde 45 İşletme sermayesi.
- Yüzde 40 Finansal borçların kapatılması.
- Yüzde 15 Makarna fabrikası ile ilgili finansal kiralama ödemeleri.
AKHAN UN FABRİKASI HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
T.O.M Katılım Bankası A.Ş
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Bank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Ziraat Dinamik Banka A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.