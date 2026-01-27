Akhan Un halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
Akhan Un Fabrikası halka arz oluyor. 21,50 TL'den halka arz edilecek şirket, buğday unu üretiminde faaliyet gösteriyor. Halka arz büyüklüğü 1,1 milyar TL olarak açıklanan Akhan Un, 'AKHAN' BIST koduyla işlem görecek. Halka arz kapsamında toplamda 54 milyon 700 bin adet lot dağıtımında bulunacak. Söz konusu halka arza katılmayı düşünen yatırımcılar, Akhan Un halka arz tarihleri, olası lot dağıtım miktarı ve katılım endeksine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki, "Akhan Un halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?" İşte Akhan Un talep toplama tarihleri...
AKHAN UN HALKA ARZ NE ZAMAN?
Akhan Un 28-29-30 Ocak 2026 tarihlerinde halka arz edilecek.
AKHAN UN HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Akhan Un halka arz fiyatı 21,50 TL olarak belirlendi. Şirket yurt içi bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek.
AKHAN UN KAÇ LOT VERİR?
Firma toplamda 54 milyon 700 bin lot dağıtacak. Olası lot dağıtım tablosu şu şekilde:
- 150 Bin katılım ~ 218 Lot (4687 TL).
- 250 Bin katılım ~ 131 Lot (2816 TL).
- 350 Bin katılım ~ 94 Lot (2021 TL).
- 500 Bin katılım ~ 66 Lot (1419 TL).
- 700 Bin katılım ~ 47 Lot (1010 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 30 Lot (645 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 20 Lot (430 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 15 Lot (322 TL).
AKHAN UN HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
T.O.M Katılım Bankası A.Ş
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Bank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Ziraat Dinamik Banka A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
AKHAN UN KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Akhan Un Fabrikası halka arzının katılım endeksine uygun olduğu belirtildi.