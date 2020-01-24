Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Yasin Kol, Deniz Turgut, Anıl Usta
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Cocalic, Aykut Çeviker, Kadir Keleş, Bjarnason (Dk. 77 Hadzic),Erhan Çelenk (Dk. 61 Muhammet Reis),Burhan Eşer, Çekdar Orhan (Dk. 61 Bertuğ Bayar),Alperen Babacan, Cikalleshi
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Burak Altıparmak, Sedat Dursun, Emirhan Aydoğan (Dk. 65 Recep Aydın),Anıl Karaer, Shehu (Dk. 90+6 Atanasov),Onur Atasayar, Tayfur Bingöl, Özer Hurmacı (Dk. 73 Aykut Akgün),Serdar Özkan, Seleznov
Gol: Dk. 57 Seleznov (Bursaspor)
Kırmızıkart: Dk. 88 Seleznov (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 1 Alparen Babacan, Dk. 38 Cocalic (Akhisarspor),Dk. 22 Tayfur Bingöl, Dk. 38 Anıl Karaer, Dk. 53 Özer Hurmacı, Dk. 58 Seleznov, Dk. 90+5 Çağlar Şahin Akbaba, Dk. 90+6 Shehu (Bursaspor)
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