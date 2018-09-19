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Akhisarspor - Krasnodar maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi

Akhisarspor ile Krasnodar, UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında yer alacak Akhisarspor'un ilk sınavına Rus temsilcisi Krasnodar karşısında verecek. Peki, Akhisarspor - Krasnodar maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

19 Eylül 2018 Çarşamba, 12:46 | Güncelleme:

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda ilk maçına çıkacak. Rus temsilcisi Krasnodar ile karşı karşıya gelecek olan Akhisarspor, tarihinde ilk kez katılacağı Avrupa'daki ilk maçından galibiyetler ayrılmak isteyecek. Peki, Akhisarspor - Krasnodar maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

AKHİSARSPOR - KRASNODAR MAÇI HANGİ KANALDAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazanan Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki maçlarına yarın başlayacak. Akhisarspor ilk sınavını Krasnodar karşısında verecek. Akhisarspor - Krasnodar maçı 20 Eylül Perşembe saat 19.55'te başlayacak. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı henüz açıklanmadı.

AKHİSARSPOR, AVRUPA'DA İLK MAÇINA ÇIKIYOR

Bu sezon başında da TFF Süper Kupa'ya uzanan Akhisarspor, 7. kez yer aldığı Süper Lig'e en kötü başlangıcını yaptı. Ligde son sırada yer alan ve MKE Ankaragücü'ne mağlup olduktan sonra teknik direktör Safet Susic'le yollarını ayıran yeşil-siyahlı ekibin yarınki karşılaşmaya antrenör Cem Kavçak yönetiminde çıkması bekleniyor.

Ege temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Sevilla, Rusya'nın Krasnodar ve Belçika'nın Standard Liege takımlarıyla gruptan çıkma mücadelesi verecek.

Gruptaki ilk maçında Krasnodar'ı konuk edecek Akhisarspor, daha sonra Standard Liege ve Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak.

5 YENİ TAKIMDAN BİRİ

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez mücadele edecek Akhisarspor, bu sezon gruplarda ilk defa yer alacak 5 ekipten biri konumunda bulunuyor.

Akhisarspor'un dışında Lüksemburg'dan Dudelange, Çekya'dan Jablonec, Beşiktaş'ın rakibi Norveç'ten Sarpsborg ve Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Slovakya'dan Spartak Trnava ilk kez UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek.

EN GOLCÜ İSİM SELEZNOV

Spor Toto Süper Lig'de cezası nedeniyle 3 maçtır forma giyemeyen Yevgen Seleznov, şans bulması halinde yarın takımının en büyük kozu olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Dnipro ve Shaktar Donetsk formalarıyla 35 maçta 11 golü bulunan Yevgen Seleznov, yeşil-siyahlı ekipte daha önce organizasyonda forma giyenler içinde en golcü ismi konumunda yer alıyor.

Seleznov, Krasnodar ekibinde yer alan Charles Kabore daha önce Kuban'da birlikte forma giymişti.

Öte yandan, Krasnodar’ın kadrosunda yer alan Tornike Okriashvili, 2015-2016 sezonu ikinci yarısında Eskişehirspor’da kiralık olarak mücadele etmişti. Gürcü oyuncu Süper Lig’de çıktığı 12 maçta 2 gol kaydetmişti. 

KADRO DEĞERLERİ

Alman internet sitesi "Transfermarkt"ın verilerine göre Akhisarspor'un kadro değeri 16 milyon 480 bin avro gösterilirken, Krasnodar'ın kadro değeri ise 70 milyon 500 bin avroyu buluyor.

Rus ekibinin kadrosunda yer alan futbolculardan İsveçli Viktor Claesson, 8 milyon avroluk değeriyle en pahalı oyuncu olarak dikkati çekiyor.

KRASNODAR'IN 43. MAÇI

Krasnodar, "Kupa 2"de 4. kez grup aşamasında yer alıyor.

İlk katıldığı 2014-2015 sezonunda gruptan çıkamayan Rus ekibi, 2015-2016'da son 32, 2016-2017'de ise son 16 turunda yer aldı. Geçen sezon play-off turunda organizasyona veda eden Krasnodar, bu yıl doğrudan gruplarda mücadele edecek.

Avrupa kupalarında şimdiye kadar 42 maça çıkan Rus temsilcisi, bu müsabakalarda 21 galibiyet, 9 beraberlik, 12 yenilgi aldı.

Krasnodar, daha önce Türk temsilcilerinden Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaştı. Rusya'da mağlup ettiği Fenerbahçe ile İstanbul'da 1-1 berabere kalan Rus temsilcisi, adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Rusya Premier Lig'de 7 haftanın ardından 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Krasnodar, 11 gol atıp, kalesinde 6 gol gördü. Krasnodar, lider Zenit'in 6 puan gerisinde 13 puanla 4. durumda yer alıyor.

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