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Akıl hastalığıyla ilgili inanmayacağınız 25 şaşırtıcı gerçek

Ruhsal bozukluklar insanların düşüncesini, ruh halini ve duygularını etkiler ve ciddiyetine bağlı olarak yaşam kalitelerini zayıflatabilir. Her insan bunu farklı şekilde deneyimler; anksiyete, depresyon ve bipolar bozukluk gibi çok çeşitli akıl hastalıkları vardır. Tıpkı çeşitli koşullar gibi, akıl hastalığını tedavi etmenin de kolay bir yolu yoktur. Bazıları için ömür boyu sürecek bir yolculuk olabilir. Yine de, yakında keşfedeceğimiz gibi, tedavi arayan ve tedavi gören insanlar, almayanlardan çok daha iyi durumda. İnanmayacağınız 25 şok edici akıl hastalığı gerçeğini duyduktan sonra, bunu artık göz ardı edemeyeceğimiz bir sorun olarak görebilirsiniz.

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  • Akıl hastalığıyla ilgili inanmayacağınız 25 şaşırtıcı gerçek

    25.

    Akıl hastalıkları arasında anksiyete bozuklukları, bunlardan muzdarip olan 40 milyon yetişkinle (nüfusun yüzde 18,1'i) Amerika Birleşik Devletleri'nde en yüksek sırada yer almaktadır.
  • Akıl hastalığıyla ilgili inanmayacağınız 25 şaşırtıcı gerçek

    24.

    CDC'ye göre araştırmalar, Amerikalı yetişkinlerin yüzde 50'sinin yaşamları boyunca en az bir akıl hastalığı geliştireceğini göstermiştir.
  • Akıl hastalığıyla ilgili inanmayacağınız 25 şaşırtıcı gerçek

    23.

    Amerika Birleşik Devletleri'nde, ruhsal bozuklukların yaygınlığı ülkenin geri kalanına kıyasla güney eyaletlerinde daha yüksektir. Örneğin, Mississippi'deki depresyon tahminleri, Kuzey Dakota'daki yüzde 4,3'ün aksine yüzde 13,7 idi.
  • Akıl hastalığıyla ilgili inanmayacağınız 25 şaşırtıcı gerçek

    22.

    18 yaş ve üstü 8,3 milyon yetişkin intihar düşünceleri olduğunu bildirdi.
  • Akıl hastalığıyla ilgili inanmayacağınız 25 şaşırtıcı gerçek

    21.

    DSÖ'ye göre intihar, yılda 800.000 küresel ölüme neden oluyor. 15 ila 29 yaş arası insanlar için ikinci önde gelen ölüm nedenidir.
  • Akıl hastalığıyla ilgili inanmayacağınız 25 şaşırtıcı gerçek

    20.

    Savaşa giden askerlerin veya büyük bir felaket yaşamış insanların ruhsal bir bozukluğa sahip olma olasılığı iki kat daha fazladır.
  • Akıl hastalığıyla ilgili inanmayacağınız 25 şaşırtıcı gerçek

    19.

    Yakın tarihli bir çalışmada, 487.700 kişi kendi kendine yaralanma nedeniyle acil servislerde tedavi edildi.

     

     

     
  • Akıl hastalığıyla ilgili inanmayacağınız 25 şaşırtıcı gerçek

    18.

    Akıl hastalığı olan insanlar iki büyük zorlukla karşı karşıyadır: Hastalık ve onunla birlikte gelen, onları iyi işlerden, güvenli konutlardan ve tatmin edici sağlık hizmetlerinden mahrum bırakabilen sosyal damgalama.
  • Akıl hastalığıyla ilgili inanmayacağınız 25 şaşırtıcı gerçek

    17.

    Akıl hastalığı olan birçok kişi damgalanmaktan korkar. Akıl hastalığı olan yetişkinlerin yalnızca yüzde 44'ü gerçekten tedavi görüyor.
  • Akıl hastalığıyla ilgili inanmayacağınız 25 şaşırtıcı gerçek

     

    16.

    Pek çok damga korku uyandırır ve başkalarının hem tehlikeli hem de sorumsuz oldukları için akıl hastalığı olan insanlara tepeden bakmalarına neden olur. Çoğu zaman, başkaları zihinsel bozukluğu olan insanları kötü seçimler yapmış olmakla suçlar.

     
  • Akıl hastalığıyla ilgili inanmayacağınız 25 şaşırtıcı gerçek

    15.

    Bununla birlikte, birçok çalışma genetik, beyin kusurları veya yaralanması, doğum öncesi hasar, istismar ve travma veya toksinlere maruz kalmanın akıl hastalığında bireylerin yaptığı seçimlerden daha büyük bir rol oynadığını göstermiştir.
  • Akıl hastalığıyla ilgili inanmayacağınız 25 şaşırtıcı gerçek

    14.

    Dünya çapında, istenmeyen kısıtlama, temel ihtiyaçların reddi ve mahremiyet eksikliği dahil olmak üzere, akıl hastalığı olan insanlara yönelik insan hakları ihlalleri çok yaygın. Çok az ülkede onları korumak için yasalar çıkarılmıştır.
  • Akıl hastalığıyla ilgili inanmayacağınız 25 şaşırtıcı gerçek

    13.

    Sadece yetişkinler etkilenmez. 12 ila 17 yaşları arasındaki yaklaşık 3,1 milyon genç, 2016'da majör bir depresif dönem geçirdi.
  • Akıl hastalığıyla ilgili inanmayacağınız 25 şaşırtıcı gerçek

    12.

    Bu sayısız genç arasında kadınlarda (yüzde 19,4) erkeklere (yüzde 6,4) göre prevalans daha yüksek bulunmuştur.

     

     

     
  • Akıl hastalığıyla ilgili inanmayacağınız 25 şaşırtıcı gerçek

    11.

    Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünyadaki çocukların yaklaşık yüzde 20'sinde bir akıl hastalığı veya bozukluğu var. Daha da rahatsız edici olan, düşük ve orta gelirli ülkelerin çoğunda her 1 ila 4 milyon kişiye yalnızca bir psikiyatr düşmektedir.
  • Akıl hastalığıyla ilgili inanmayacağınız 25 şaşırtıcı gerçek

    10.

    CDC tarafından bildirilen 2015 tarihli bir çalışmada, lise öğrencilerinin yüzde 15,8'i intihara teşebbüs etmeyi düşündüklerini bildirdi.
  • Akıl hastalığıyla ilgili inanmayacağınız 25 şaşırtıcı gerçek

    9.

    Pek çok uzman, mevcut genç nesil arasında gelişen akut bir akıl hastalığı krizi olduğuna ve bunların yüzde 80'inin tedavi görmediğine inanıyor.
  • Akıl hastalığıyla ilgili inanmayacağınız 25 şaşırtıcı gerçek

    8.

    EMBO Raporlarında yayınlanan bir araştırmaya göre, akıl hastalığının toplam doğrudan ve dolaylı ekonomik maliyeti 2010'da 2,5 trilyon dolardı. Gerçek sağlık tedavisi almak gibi doğrudan maliyetler, 0,8 trilyon dolar ile daha önceki dolaylı maliyetlerden önemli ölçüde daha düşüktü. 1.7 trilyon dolar.
  • Akıl hastalığıyla ilgili inanmayacağınız 25 şaşırtıcı gerçek

    7.

    Akıl sağlığı hizmetlerinin kullanılabilirliğini artırmak sanıldığı kadar maliyetli değildir. DSÖ'ye göre, düşük ve orta gelirli ülkelerin harcamalarını kişi başına 2 ila 4 dolara yükseltmesi gereken tek şey bu.
  • Akıl hastalığıyla ilgili inanmayacağınız 25 şaşırtıcı gerçek

    6.

    Bir risk yönetimi ve sağlık hizmetleri danışmanlık şirketi olan Milliman'ın yakın tarihli bir araştırmasına göre, akıl hastalığı bakımına yönelik artan ihtiyaca rağmen, sağlık sigortası şirketleri teminattan mahrum kalmaya devam ediyor ve birçok kişiyi cebinden ödemeye zorluyor.
  • Akıl hastalığıyla ilgili inanmayacağınız 25 şaşırtıcı gerçek

     

    5.

    Amerika Birleşik Devletleri'nde akıl hastalarını tedavi etmek yerine hapse atılıyor. 2016 yılında yapılan bir araştırma, bir hapishane ve psikiyatri tesisi olan her ABD ilçesinde, daha fazla sayıda akıl hastası yetişkinin psikiyatri tesisinden ziyade hapishanede bulunduğunu ortaya çıkardı.

     
  • Akıl hastalığıyla ilgili inanmayacağınız 25 şaşırtıcı gerçek

    4.

    Tedavi edilmeyen akıl hastalığı, aileleri mahvedebilir ve yalnızca daha kötü ve daha zorlu hale gelen sarmal bir etkiye neden olabilir. Çocuklar genellikle damgalanma nedeniyle akranlarından izole edilir ve mücadele eden ebeveynler uzun süre işsiz kalabilir.
  • Akıl hastalığıyla ilgili inanmayacağınız 25 şaşırtıcı gerçek

    3.

    Akıl hastalığı sorunlarına yönelik artan harcama ihtiyacına rağmen, en son 2019 Mali Yılı bütçe teklifi, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı bütçesini 17,9 milyar dolar azalttı.
  • Akıl hastalığıyla ilgili inanmayacağınız 25 şaşırtıcı gerçek

    2.

    Doğal olarak, soruna yardımcı olmak için uygun sağlık bakımı ve tedavisi hayati önem taşır. DSÖ'ye göre, uygun tedavi arayan akıl hastalığı hastalarının yüzde 70 ila 90'ı semptomlarda önemli bir azalma gördü.
  • Akıl hastalığıyla ilgili inanmayacağınız 25 şaşırtıcı gerçek

    1.

    Akıl hastalığını tedavi etmenin yararları, onu görmezden gelmenin maliyetinden çok daha fazladır. Son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre, zihinsel bozuklukları tedavi etmek için harcanan her dolar için yatırım getirisi dört kat olabilir.

    Kaynak: Amerika Anksiyete ve Depresyon Derneği, Centers for Disease Control and Prevention, World Healt Organization

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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