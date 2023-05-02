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Gerçek mi yanılsama mı? Baktıkça şaşkına çeviren 22 çılgın optik illüzyon

Dünya bir çeşit optik illüzyonlarla doludur ve birçok şey göründüğü gibi değildir. Zihnimiz sürekli olarak etrafımızdaki nesneleri anlamlandırmaya çalışsa da bazen biraz kontrolden çıkabilir. Bu da bir şeyleri tam anlamıyla görmeye başlamamıza neden olabilir. Listemizdeki bazı optik illüzyonlar nispeten ünlü olsa da diğerleri biraz daha belirsizdir, ancak hepsi bize şaşırtıcı derecede karmaşık zihinlerimize bir bakış sağlar.

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  • Gerçek mi yanılsama mı? Baktıkça şaşkına çeviren 22 çılgın optik illüzyon

    İşin içinde sihir yok, hiçbir ip bağlı değil, hepsi senin kafanda. İşte en inanılmaz 22 optik yanılsama…

    Dönen halkalar

    Ortadaki noktaya bakıp başınızı ekrandan uzaklaştırırsanız halkalar dönmeye başlar. Şimdi yavaş yavaş tekrar yaklaşın... yön değiştiriyorlar!
  • Gerçek mi yanılsama mı? Baktıkça şaşkına çeviren 22 çılgın optik illüzyon

    Hermann ızgarası

    Bu, adını onu 1870 yılında keşfeden Ludimar Hermann'dan alan klasik bir optik illüzyondur. Gözlerimiz beyaz çizgilerin kesiştiği her noktada gri, gölgeli bir leke algılar. Yine de doğrudan kavşaklardan birine bakarsanız, leke kaybolur.
  • Gerçek mi yanılsama mı? Baktıkça şaşkına çeviren 22 çılgın optik illüzyon

    Soluk görüntü

    Gözlerinizi hareket ettirmeden yaklaşık yarım dakika görüntüye bakın ve yavaş yavaş kaybolmasını izleyin. Bu, esasen gözlerinizi belirli bir noktaya sabitlerseniz, o noktanın yakınındaki uyaranların yavaş yavaş kaybolacağını söyleyen Troxler etkisinin bir varyasyonudur.
  • Gerçek mi yanılsama mı? Baktıkça şaşkına çeviren 22 çılgın optik illüzyon

    Kanizsa Üçgeni

    Kanizsa Üçgeni, etkisini ilk kez tanımlayan psikolog Gaetano Kanizsa'nın adını almıştır. Resme baktığınızda, beyniniz hiçbir şey olmamasına rağmen bir üçgenin konturlarını (ana hatlarını) oluşturur. Gerçekte, takozlar ve açılar tarafından yaratılan bir yanılsamadır.
  • Gerçek mi yanılsama mı? Baktıkça şaşkına çeviren 22 çılgın optik illüzyon

    Blivet

    Bu, imkansız bir nesnenin en ünlü optik illüzyon resimlerinden biridir. Bir ucunda, diğer ucunda üç silindirik tırnağa dönüşen iki dikdörtgen tırnağı vardır.
  • Gerçek mi yanılsama mı? Baktıkça şaşkına çeviren 22 çılgın optik illüzyon

    Canavar illüzyonu

    Dünyadaki hemen hemen her psikoloji ders kitabında bulunan bu optik illüzyondaki iki canavar aslında aynı boyuttadır. Beyniniz, uzak olarak algıladığı görüntüleri, göründüklerinden daha büyük oldukları gerçeğini telafi etmek için otomatik olarak ayarlar.
  • Gerçek mi yanılsama mı? Baktıkça şaşkına çeviren 22 çılgın optik illüzyon

    Jastrow İllüzyonu

    Adını 1889'da Robert Jastrow'dan alan alttaki figür, her ikisi de aynı boyutta olmasına rağmen daha büyük görünmektedir. Bunun nedeni, "A"nın daha kısa kenarının "B"nin daha uzun kenarına doğrudan bitişik olmasıdır.
  • Gerçek mi yanılsama mı? Baktıkça şaşkına çeviren 22 çılgın optik illüzyon

    Fraser Spiral

    İlk kez 1908 yılında İngiliz psikolog James Fraser tarafından tanımlanan bu illüzyon, "sahte sarmal" olarak da bilinir. Üst üste binen yaylar sonsuza doğru spiral çiziyormuş gibi görünse de aslında bunlar yalnızca bir dizi eşmerkezli dairedir.
  • Gerçek mi yanılsama mı? Baktıkça şaşkına çeviren 22 çılgın optik illüzyon

    Parıldayan Izgara

    Bu gri çizgilerin kesişme noktalarında siyah noktaların göründüğü ve kaybolduğu Hermann Izgarasının bir varyasyonudur. İlginçtir ki, başınızı 45 derecelik bir açıyla kaldırırsanız etki azalır (fakat tamamen ortadan kalkmaz).
  • Gerçek mi yanılsama mı? Baktıkça şaşkına çeviren 22 çılgın optik illüzyon

    Mavi ve Yeşil

    Bu optik yanılsamanın çeşitli varyasyonları vardır,  ancak etki aynıdır. "Mavi" ve "yeşil" arka planlar aslında aynı renktedir.
  • Gerçek mi yanılsama mı? Baktıkça şaşkına çeviren 22 çılgın optik illüzyon

    Sonsuz Merdiven

    Bu, legolardan yapılmış sonsuz merdiven optik yanılsamasının bir çeşididir. Blivet gibi bu da imkansız bir nesnedir ve bazen "Penrose üçgeni" olarak adlandırılır.
  • Gerçek mi yanılsama mı? Baktıkça şaşkına çeviren 22 çılgın optik illüzyon

    Beyaz üzerine siyah

    Yaklaşık 30 saniye görüntünün merkezine bakın ve ardından tercihen beyaz bir yüzeye bakın (bazen tavan işe yarar). Ne görüyorsun?
  • Gerçek mi yanılsama mı? Baktıkça şaşkına çeviren 22 çılgın optik illüzyon

    Zöllner İllüzyonu

    Bu optik illüzyon adını Johann Karl Friedrich Zöllner'den almıştır ve köşegen gibi görünen paralel çizgilerden oluşur. Bunun için bir cetvele ihtiyacınız olabilir.
  • Gerçek mi yanılsama mı? Baktıkça şaşkına çeviren 22 çılgın optik illüzyon

    Hering İllüzyonu

    İki kırmızı çizgi dışa doğru eğimli gibi görünse de tamamen düz ve paraleldir. Bu optik yanılsama, bozulmanın kesişme noktalarındaki açıları fazla tahmin eden zihinden kaynaklandığına inanan bir Alman fizyolog olan Ewald Hering'e atfedilir.
  • Gerçek mi yanılsama mı? Baktıkça şaşkına çeviren 22 çılgın optik illüzyon

    Titchener Çemberleri

    Ebbinghaus Yanılsaması olarak da bilinen bu etkinin tam mekanizması ve anlamı konusunda psikolojik çevrelerde hâlâ bir tartışma var. Esasen, soldaki turuncu daire sağdakinden daha küçük gibi görünse de gerçekte aynı boyuttadır.
  • Gerçek mi yanılsama mı? Baktıkça şaşkına çeviren 22 çılgın optik illüzyon

    Eğik Kule

    Evet, eğik Pisa kulesi aslında eğimlidir, ancak bu iki görüntü aslında bir ve aynıdır. Sağdaki görüntü soldakinden uzaklaşıyor gibi görünse de bu sadece sizin kafanızda. Devam edin ve aynı şeyi imparatorluk devlet binası için deneyin… o da eğilecek!
  • Gerçek mi yanılsama mı? Baktıkça şaşkına çeviren 22 çılgın optik illüzyon

    Harika blok

    Yine imkansız bir nesne örneğimiz var, ancak bu sefer tutarsız olan blokların dönüşü. Yan yana mı yoksa üst üste mi? Belki de bu yüzden onlara anlaşılmaz figürler diyorlar.
  • Gerçek mi yanılsama mı? Baktıkça şaşkına çeviren 22 çılgın optik illüzyon

    Yüzen merdivenler

    Yüzyıllardır sanatçılar algısal sınırlarımızı zorluyorlar ve eğer yeterince şanslıysanız, doğru açıdan, optik illüzyonların pratik sanatsal uygulamalarına ve zihnimizin onları yorumlama biçimine bir göz atabilirsiniz.
  • Gerçek mi yanılsama mı? Baktıkça şaşkına çeviren 22 çılgın optik illüzyon

    Dönen Kareler

    İlk başta, bu optik yanılsama resmini görmek zor olabilir, ancak görüntü boyunca ileri geri taramaya başlarsanız çevrenizdeki karelerin dönmeye başladığını fark edeceksiniz. Ancak gözleriniz hareket etmeyi bırakır bırakmaz, dönüş de duracaktır.

     
  • Gerçek mi yanılsama mı? Baktıkça şaşkına çeviren 22 çılgın optik illüzyon

    Statik Hareket

    Hayır, bu bir optik illüzyon GIF değil. Görüntü gerçekten statiktir. Herhangi bir noktaya tam olarak baktığınızda hareket etmeyi durduracağına dikkat edin. Bu güçlü optik yanılsama, görüntü içindeki etkileşimli renk kontrastlarından ve şekil konumlarından elde edilir.

     
  • Gerçek mi yanılsama mı? Baktıkça şaşkına çeviren 22 çılgın optik illüzyon

    Cafe İllüzyonu

    Bir başka ünlü optik yanılsama olan bu, yakın zamanda St. Michael's Hill'in dibindeki bir kafe duvarında yeniden keşfedildi. Çizgiler birbirinden uzaklaşıyor gibi görünse de aslında oldukça paraleldir.
  • Gerçek mi yanılsama mı? Baktıkça şaşkına çeviren 22 çılgın optik illüzyon

    Dama Gölge İllüzyonu

    Muhtemelen oradaki en inanılmaz illüzyonlardan birisi de MIT'de profesör olan Edward Adelson tarafından yayınlanan ilk optik illüzyon resimleriydi. “A” etiketli kare, “B” etiketli kareden daha koyu görünse de, aslında tamamen aynı gri tonudur.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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