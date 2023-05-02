Gerçek mi yanılsama mı? Baktıkça şaşkına çeviren 22 çılgın optik illüzyon

Eğik Kule

Evet, eğik Pisa kulesi aslında eğimlidir, ancak bu iki görüntü aslında bir ve aynıdır. Sağdaki görüntü soldakinden uzaklaşıyor gibi görünse de bu sadece sizin kafanızda. Devam edin ve aynı şeyi imparatorluk devlet binası için deneyin… o da eğilecek!