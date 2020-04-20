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Akılalmaz görüntü! Otomobilin arkasına bağladığı oyuncak arabayla oğlunu gezdirdi

İstanbul'da otomobilinin arkasına bağladığı oyuncak arabayla 4 yaşındaki oğlunu gezdiren baba gözaltına alındı. Ehliyetine el konuldu, toplam 3 bin 600 lira para cezası kesilen şahıs hakkında 'Trafik Güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma başlatıldı

istanbul
HABERTURK.COM / Ajanslar

İstanbul Esenurt'ta Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Namık Kemal Mahallesi Tonguç Baba Caddesi'nde 34 F 0551 plakalı otomobilinin arkasına iple bağladığı oyuncak arabaya oğlunu bindirerek gezdiren kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 4 yaşındaki oğlunun hayatını tehlikeye atan baba Mustafa A'yı gözaltına aldı. AA'nın haberine göre; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 180 lira idari para cezası kesilen şüphelinin, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan işlem gören Mustafa A.'nın yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Polis kamerası kayıtlarında, şüphelinin otomobili arkasına bağladığı oyuncak arabayla oğlunu gezdirmesi ve gözaltına alınarak emniyete getirilmesi görülüyor.

CEZA YAĞDI

DHA'nın haberine göre; ehliyetine el konulan Mustafa A.'ya toplam 3 bin 600 lira para cezası kesilirken "Trafik Güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan da hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma başlatıldı.

 

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