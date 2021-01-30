AKILALMAZ GÖRÜNTÜ! Son dakika... Öyle bir patladı ki!

Akılalmaz görüntü! Öyle bir patladı ki! 0:00 / 0:00

İHA

Erzincan eski sanayi sitesinde bulunan bir lastikçide tamir edilen traktör lastiğinin hava basıncı tamamlanmak istedi. Traktör lastiğine kompresör ile hava basılmaya başlandı.

TAMİRCİ SAVRULUP ŞOKA GİRDİ

İHA'da yer alan habere göre bu sırada hava basıncı fazla gelince lastik bir anda patladı. Patlama ile birlikte yere savrulan tamirci, kısa bir süre şok yaşadı.

METRELERCE HAVAYA SAVRULDU

Çıkan basınç ve metrelerce havaya savrulan lastik, lastik tamircisinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Olay güvenlik kamerasına da yansıdı.