Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Akılalmaz olay! Bagajdan çıktı tam 20 tane | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Akılalmaz olay! Bagajdan çıktı tam 20 tane!

        Libya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen iki yolcunun bagajlarında yapılan aramalarda 20 Afrika papağını ele geçirildi. Kaçak olarak yurda sokulmak istenen Afrika gri papağanları koruma altına alınırken, iki yolcu hakkında idari işlem başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 11:48 Güncelleme: 18.02.2026 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bagajdan çıktı tam 20 tane!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ticaret Bakanlığı'na bağlı İstanbul Havalimanı Gümrük ve Muhafaza ekipleri iki yolcunun bagajlarını aramak için durdurdu. Libya'dan gelen iki yolcunun bagajlarında yapılan aramalarda 20 Afrika gri papağanı ele geçirildi.

        MİLLİ PARKLARA TESLİM EDİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşme (CITES) Ek-1 listesinde yer alan bu türlerin gerekli belgelerinin bulunmaması üzerine, gümrük muhafaza personellerince el konularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        İKİ KİŞİ İÇİN İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

        Kaçak olarak yurda sokulmak istenen Afrika gri papağanları koruma altına alınırken, iki yolcu hakkında idari işlem başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yunanistan işkembe çorbasını istiyor

        Yunanistan, Türkiye'de yüzyıllardır tüketilen işkembe çorbasını UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras olarak tescil ettirmek üzere harekete geçti.

        #istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor
        Süreç komisyonu raporu açıklanıyor
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        Bıçak satış reklamlarına dev ceza
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        "Galatasaray, Juventus'u rezil etti!"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        3 suya 600 TL alan işletmeye ceza
        California'da çığda kaybolan kayakçılar aranıyor
        California'da çığda kaybolan kayakçılar aranıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Sivas'ın bozkırında kurt köpekleriyle yaşıyor
        Apartmanın önünde duruyordu... Bıçaklı, satırlı kâbusu yaşadı!
        Apartmanın önünde duruyordu... Bıçaklı, satırlı kâbusu yaşadı!
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Hataylı lise öğrencisi Ayşe, ABD'deki bilim olimpiyatında dünya birincisi!
        Yurt dışında yayınlanan dizilere destek
        Yurt dışında yayınlanan dizilere destek
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        Dev maçta Vinicius'a 'ırkçılık' iddiası!
        En yüksek kira artışı hangi ilde?
        En yüksek kira artışı hangi ilde?
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        "Türkiye ile ticari ve iş birliği bağlarımızı adım adım güçlendiriyoruz"
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Ramazan pidesi neden yuvarlak?
        Motosiklet çarptı taburcu edildi ölüme uyudu!
        Motosiklet çarptı taburcu edildi ölüme uyudu!
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        Büyüklerimiz o uyarıda haklı mıydı?
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "Amatör olmuş, gerek yoktu"
        "İnanan insan, yalnız değildir"
        "İnanan insan, yalnız değildir"