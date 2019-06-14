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Akılalmaz olay! Kopan parmağını AFAD ve itfaiye buldu!

HABERTURK.COM

Konya'da, evlerinin balkonunda bulunan çamaşır ipiyle oynayan 7 yaşındaki çocuğun parmağı koptu. Kopan parmak, AFAD ekipleri tarafından bahçede bulundu. Bulunan parmak, çocuğun tedavi altına alındığı hastaneye gönderildi

çocuğun parmağı koptu

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya'nın Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın balkonunda akılalmaz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin balkonunda çamaşır ipiyle oynayan 7 yaşındaki Yağmur D.'nin bilinmeyen bir nedenle başparmağı koptu.

ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Kızının çığlıkları üzerine balkona koşan anne kızının parmağının koptuğunu görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri kısa sürede eve geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük yağmur ardından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırdı.

PARMAK 3 SAATTE BULUNABİLDİ

Yakınları tarafından kopan parmak tüm aramalara rağmen bulunamayınca eve AFAD ekipleri sek edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri, apartmanın bahçesinde arama başlattı. Ekiplerin yaklaşık 3 saat çalışmasının ardından bulunan parmak, hastaneye gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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