        Haberler Gündem Politika Akın Gürlek: 1993 karanlık bir dönemdi | Son dakika haberleri

        Akın Gürlek: 1993 karanlık bir dönemdi

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, tv100'de yaptığı açıklamada faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürlek, bazı dosyaların zaman aşımına uğradığını belirterek, "Yeni bilgi ve belgeler gelirse bunlarla ilgili çalışmalar yaparız ve sonuna kadar gideriz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 00:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gürlek: 1993 karanlık bir dönemdi

        ANKA'nın haberine göre; Adalet Bakanı Gürlek, tv100 yayınında Türkiye’nin yakın siyasi tarihinde derin izler bırakan faili meçhul cinayetlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek’e Uğur Mumcu, Hrant Dink ve Ahmet Taner Kışlalı gibi Türkiye’nin toplumsal hafızasında acı bir yer tutan siyasi cinayetlerin aydınlatılıp aydınlatılamayacağını sorusuna yanıt verdi.

        "1993 KARANLIK BİR DÖNEMDİ"

        Bakan Gürlek, 1993 yılının Türkiye açısından karanlık bir dönem olduğunu ifade etti.

        Faili meçhul cinayetlere ilişkin konuşan Gürlek, bazı dosyaların zaman aşımına uğradığını belirterek, hukuki olarak bu dosyalarda yapılabileceklerin sınırlı olduğunu söyledi.

        "YENİ BİLGİ VE BELGE GELİRSE ÇALIŞMA YAPARIZ"

        Gürlek, buna rağmen yeni bilgi ve belgelerin ortaya çıkması halinde gerekli adımların atılacağını vurguladı.

        Bakan Gürlek, "Bazı cinayetler zaman aşımına uğradı, bunlara bir şey yapamayız ancak yeni bilgi ve belgeler gelirse bunlarla ilgili çalışmalar yaparız ve sonuna kadar gideriz" ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kartal Meydanı'ndaki 1 Mayıs kutlaması başladı -

        1 MAYIS Emek ve Dayanışma günü nedeniyle İstanbul'daki kutlamaların Kadıköy'den sonraki ikinci adresi Kartal oldu. Programa katılmak için gelenler üstleri aranarak Kartal Meydanı'na alındı. (DHA)

        İsrail müdahale etmişti! Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'a geldi
        İsrail müdahale etmişti! Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'a geldi
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        "Sezonun en önemli maçını oynayacağız!"
        "Sezonun en önemli maçını oynayacağız!"
        Yaren leylek baba oldu
        Yaren leylek baba oldu
        Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması!
        Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması!
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Kartal, Gaziantep'te kanatlandı!
        Kartal, Gaziantep'te kanatlandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Trump'tan AB'ye yeni gümrük vergisi
        Trump'tan AB'ye yeni gümrük vergisi
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        "Fas prensi değilim"
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı