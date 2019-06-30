Çulluk, işlettiği balık restoranını personel bulamaması üzerine kapatarak 2 bin rakımlı Akkuş ilçesinde deneme amacıyla kaz çiftliği kurdu.

Gökçebayır Mahallesi'ndeki çiftliğinde 170 kazla işe başlayan Çulluk, kaz yumurtalarının Ordu ve farklı illerden ilgi görmesi üzerine hayvan sayısını artırdı.

Kısa sürede Linda ve Çin ırkı kaz sayısını bin 200'e kadar çıkaran Çulluk, siparişlere yetişemiyor.

Çulluk, kaz yumurtasının yanı sıra zaman zaman kazların yavru ve yetişkinlerini de satışa sunuyor.

Niyazi Çulluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balık çiftliğini kapattıktan sonra yeni bir iş arayışına girdiğini, kaz çiftliği hakkında internette araştırma yaptığını söyledi.

"Kars'ta kaz yetiştiriliyor da Ordu'da neden yetiştirilmesin?" diyerek yola çıktığını ve deneme amacıyla iki yıl önce kaz çiftliğini kurduğunu anlatan Çulluk, genellikle soğuk olduğu için yüksek rakımlı Akkuş ilçesini tercih ettiğini belirtti.

Kazların yumurtasını, civcivlerini ve yetişkinlerini gelen talebe göre sattıklarını belirten Çulluk, yumurtayı 15, yetişkin kazı 130, yavrularını ise 25 liradan satışa sunduklarını aktardı.

Günde ortalama 100 yumurta sattığını söyleyen Çulluk, yumurtaları işletmelerden ziyade vatandaşların aldığını ifade etti.

Çulluk, bazı vatandaşların kazları etini tüketmek, bazılarının ise evinin bahçesinde yetiştirmek için aldığını kaydederek, "Kaz çiftliği kurduğum için son derece memnunum. Bu işi yapmak isteyenlere de tavsiye ederim." dedi.

Kaz yumurtaları, yavruları ve yetişkinlerine Ordu'nun yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden de talep geldiği belirten Çulluk, taleplerin zaman zaman toplu sipariş şeklinde gerçekleştiğini söyledi.

Çulluk, kazların bakımlarının biraz zor olduğunu, sabahtan akşama kadar hayvanlarla ilgilendiğini anlattı.

KAZ ÇİFTLİĞİ SAYISI ARTIRILACAK

Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya da ilçede kaz çiftliği sayısını artırmaya karar verdiklerini, bunun için üreticileri teşvik ettiklerini aktardı.

Niyazi Çulluk'un çiftliğinde üretilen kaz ve yumurtalara Türkiye'nin her yerinden talep geldiğine dikkati çeken Kaya, buradaki çiftliğin devlet desteğiyle daha da büyütüleceğini kaydetti.

Kaya, Akkuş'taki çiftliğin Ordu'da örnek olduğuna işaret ederek, "Şu anda kaz çiftliği kurmak isteyen birkaç üreticimiz var. İnşallah Büyükşehir Belediyemizin teşvikleriyle kentteki kaz çiftliği sayıları artırılmış olacak." diye konuştu.

Kaya, kazın pazar sorununun kesinlikle olmadığını, bu işe girecek girişimcilerin mutlaka memnun kalacağını sözlerine ekledi.