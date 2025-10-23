AKLease 5 yılda 10 bin araca ulaşacak

Leasing şirketlerinden AKLease’in mobilite alanındaki iş modeli AKLease Filo, 2 bin 500 araçlık filo büyüklüğüne ulaştığını duyurdu.

Sabancı Holding’in çatısı altında faaliyet gösteren AKLease Filo, 5 yıl içerisinde filosunu 10 bin araca çıkarmayı hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre, uzun dönem kiralama çözümlerinin yanı sıra önümüzdeki süreçte kısa dönem kiralama ve dijital mobilite modelleri üzerinde de hizmet sunulması planlanıyor.

Türkiye genelinde 81 ilde hizmet veren AKLease Filo, kurumsal firmaların yanı sıra KOBİ’ler için de esnek çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

'GELENEKSEL FİLO KİRALAMANIN ÖTESİNE GEÇMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Konuyla ilgili açıklama yapan AKLease Genel Müdürü Eser Okyay, "AKLease Filo, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik ekseninde şekillenen bu vizyonumuzun en somut adımlarından biri oldu. Mobilite ekosistemiyle bağlantılı dijital iş modelleri için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Böylece geleneksel filo kiralamanın ötesine geçerek mobilitenin geleceğinde güçlü bir aktör olmayı planlıyoruz" dedi.

AKLease Filo Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Avdan ise, "Finansal gücümüzün arkamızda olması ise bize hem sür-dürülebilir büyüme hem de müşterilerimize güven verme anlamında önemli bir avantaj sağlıyor. Bu sayede, uygun maliyetli ve uzun vadeli çözümleri hayata geçirirken, teknolojik yatırımlarımızı da ölçeklenebilir bir yapıda sürdürebiliyoruz. Bizi sektörde farklılaştıran en önemli unsurlar ise müşteri odaklı hizmet anlayışımız, dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlar ve sürdürülebilirlik temelli iş modelimiz oldu diyebiliriz" açıklamasında bulundu.