Aklınızdan bile geçirmeyin! Cezası 244 bin lira

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aklınızdan bile geçirmeyin! Cezası 244 bin lira

Eşsiz doğası ve endemik bitki örtüsü ile dikkat çeken Spil Dağı Milli Parkı'nda yaban gülü olarak da bilinen şakayıklar çiçek açtı. Manisa lalelerinden sonra açan, 10-15 gün boyunca çiçekleri kalan ve daha sonra solan koruma altındaki şakayık bitkisini koparmanın cezası ise 244 bin 315 lira olarak belirlendi

ABONE OL
İHA
  • Aklınızdan bile geçirmeyin! Cezası 244 bin lira

    Yaban hayatı, endemik bitki örtüsü ve eşsiz doğası ile doğa tutkunlarının en önemli adreslerinden biri haline gelen 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, koruma altında bulunan şakayıklarla kırmızıya büründü.
  • Aklınızdan bile geçirmeyin! Cezası 244 bin lira

    Koparmanın cezasının 244 bin 315 TL olduğu şakayıklar, yaklaşık 2 hafta boyunca Spil’i renklendirmeye devam edecek.
  • Aklınızdan bile geçirmeyin! Cezası 244 bin lira

    Doğa tutkunları şakayıkları görebilmek için Spil Dağı Milli Parkı’na gelirken, şakayıkların arkasında otlayan yılkı atlarıyla birlikte doyumsuz manzaralara tanıklık etmenin keyfini yaşadı.
  • Aklınızdan bile geçirmeyin! Cezası 244 bin lira

    İzmir’den şakayıkları görebilmek için Spil Dağı Milli Parkı'na geldiğini kaydeden doğa tutkunu Derya Alkan, “Doğa ile buluştuğumdan beri hiçbir şey beni daha fazla mutlu edemiyor. O yüzden buralardayız. Spil’e de bu sene şakayıkları görmeye geldik. Çok daha fazla ve renkli açmış şakayıklar. Herkesi buraya şakayıkları görmeye ve zarar vermemeye davet ediyoruz. Çok fazla planımız vardı ama bir şekilde ayarlayıp buraya geldik. İyi ki buraya gelmişiz. Bu sene her senekinden çok daha güzel” şeklinde konuştu.
  • Aklınızdan bile geçirmeyin! Cezası 244 bin lira

    Bir diğer doğa tutkunu Raziye Ceyhan ise, “İzmir’den arkadaşımla birlikte geldik. Her sene bu mevsim şakayıkları görmeye geliyoruz. Kısa bir yürüyüş yaptıktan sonra biraz ileride daha büyük bir tarla var, şakayık tarlası. Oraya da gideceğiz.”
  • Aklınızdan bile geçirmeyin! Cezası 244 bin lira
  • Aklınızdan bile geçirmeyin! Cezası 244 bin lira

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.