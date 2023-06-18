Aklınızdan bile geçirmeyin! Cezası 244 bin lira

İzmir’den şakayıkları görebilmek için Spil Dağı Milli Parkı'na geldiğini kaydeden doğa tutkunu Derya Alkan, “Doğa ile buluştuğumdan beri hiçbir şey beni daha fazla mutlu edemiyor. O yüzden buralardayız. Spil’e de bu sene şakayıkları görmeye geldik. Çok daha fazla ve renkli açmış şakayıklar. Herkesi buraya şakayıkları görmeye ve zarar vermemeye davet ediyoruz. Çok fazla planımız vardı ama bir şekilde ayarlayıp buraya geldik. İyi ki buraya gelmişiz. Bu sene her senekinden çok daha güzel” şeklinde konuştu.