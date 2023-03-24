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AKM'de 27 Mart - 2 Nisan haftası etkinlikleri

İşte Atatürk Kültür Merkezi'nde 27 Mart - 2 Nisan haftasında öne çıkan etkinlikler...

AKM'de 27 Mart - 2 Nisan haftası etkinlikleri
HABERTURK.COM

Atatürk Kültür Merkezi'nde 27 Nisan haftasında öne çıkan etkinlikler şu şekilde:

ANADOLU ATEŞİ // 27 MART // AKM TİYATRO SALONU // 20.00

Kaynağını Anadolu’nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan, hemen hemen her yöreden derlenmiş 3.000 halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındıran Anadolu Ateşi, 27 Mart Pazartesi akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonunda izleyicilerle buluşacak. Bugüne kadar 85 ülkede, 3.500 gösteri ile 20 milyonu aşan sanatsever tarafından izlenen Anadolu Ateşi, halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleri ile sentezleyerek kültürel bir şölen yaşatıyor.

MÜZİK TAKVİMİ // 28 MART // AKM MÜZİK PLATFORMU // 18.00

AKM Müzik Platformunda 28 Mart Salı günü, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nun 2022-2023 sezonunda başladığı “Müzik Takvimi” programı kapsamında dünya tarihinin mart takviminden müzik kültürümüze yansıyan eserlerden örnekler sunulacak. Türkiye ve dünya tarihinde iz bırakan sosyal, kültürel, sanatsal ve siyasi olaylar ile müzik kültürümüz arasında şaşırtıcı bağlar kuran programı, Şef Mehmet Güntekin hazırlayıp sunuyor. Dev ekrana yansıtılan fotoğraf ve belgelerle dinleyiciyi zaman tünelinde bir yolculuğa çıkaran konserde, solistler Bekir Ünlüataer ve Aybige Demir Okan ile sazlarda Şehnaz Ayan, Serap Çağlayan ve Murat Aydemir sahnede olacak.

M. FATİH ÇITLAK’IN ANLATIMIYLA ÂSİTÂNE MEŞKLERİ “AKM ÖZEL” // 28 MART // AKM TİYATRO SALONU // 20.30

Medeniyet birikimini nesilden nesile aktaran meşk geleneği AKM seyircisiyle buluşuyor. Sanat yönetmenliğini Yüce Gümüş’ün üstlendiği ‘Âsitâne Meşkleri’, M. Fatih Çıtlak’ın anlatımıyla Tasavvuf İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından 28 Mart Salı günü AKM Tiyatro Salonunda icra edilecek.

AŞIK VEYSEL’İ ANMA KONSERİ // 29 MART // AKM TİYATRO SALONU // 20.30

Aşıklık geleneğinin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, 29 Mart Çarşamba akşamı AKM’de gerçekleşecek özel bir konserle anılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı'nın sanat yönetmenliğini üstlendiği konserde, İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ve Modern Folk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu ile Sivas ve Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçıları büyük ozan için aynı sahnede buluşacak. Vefatının 50. yılında UNESCO tarafından 2023 yılı anma ve kutlama yıldönümleri programlarına alınan büyük ozan, AKM Tiyatro Salonu’nda 20.30’da başlayacak özel konserde bir kez daha barışın, hoşgörünün, sevginin, yaşama sevincinin ve doğaya bağlılığın sesi olacak. Konser sırasında sahneye davet edilecek aşıklar da büyük ozanı türkülerle anacak.

SAZ ESERLERİ KONSERİ // 30 MART // AKM MÜZİK PLATFORMU // 18.00

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, 30 Mart Perşembe akşamı AKM Müzik Platformunda müzikseverlerle buluşacak. Tanbur Cüneyt Bayraktar ve Rebab Enes Durceylan’ın sahne alacağı konserde, saz semaisinden peşreve farklı parçalar enstrümantal olarak icra edilecek.

İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI // 31 MART // AKM TİYATRO SALONU // 20.30

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri kapsamında dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Nicolas Baldeyrou müzikseverlerle buluşacak. 31 Mart’ta AKM Tiyatro Salonunda gerçekleşecek konserde, şef Thomas Rösner yönetimindeki orkestra, “kuşağının en sıra dışı klarnet sanatçısı” olarak anılan Baldeyrou’ya eşlik edecek. Konserde, Mendelssohn’un Güzel Melusine Üvertürü Op. 32, C.M.V. Weber’in Klarnet Konçertosu No:2 Op.74 ve N.Rimsky-Korsakov’un Şehrazad Op.35 eserleriyle sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatılacak.

KAFKAS TEBEŞİR DAİRESİ // 1,2 NİSAN // AKM TİYATRO SALONU // 20.30, 15.00

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 1 ve 2 Nisan tarihlerinde, II. Dünya Savaşı’nı en iyi yansıtan oyunların başında gelen Kafkas Tebeşir Dairesi’ni AKM Tiyatro Salonunda sahneleyecek. Alman şair ve yazar Bertold Brecht’in yazdığı oyun, II. Dünya Savaşı’nın insanlığı nasıl etkilediğine ve savaş sonrasında “insanlık” yararına ne olması gerektiğine odaklanıyor.

8. RENK KADIN VE İZ // 27 MART- 2 NİSAN // AKM GALERİ

Atatürk Kültür Merkezi, 18 kadın sanatçının eserlerinin yer aldığı ‘8. Renk Kadın ve İz” karma sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi resim, heykel, seramik, fotoğraf, tekstil dokuma, kolaj, minyatür ve yerleştirme sanatını kapsayan 8 farklı disiplinden eserleri sanatseverlerle buluşturuyor. Kadını ‘8. Renk’ olarak tasvir eden sergide, kadının toplumdaki yerine ve kendine biçilen rollere karşın dünya üzerindeki varlığını, öyküsünü ve kültürel birikimini ortaya koyması, ruhunu ve evrene ait gözlemlerini güçlü bir biçimde ifade etmesi farklı malzeme ve tekniklerle mercek altına alınıyor. 2 Nisan’a kadar AKM Galeride ücretsiz gezilebilecek sergide; Aslışah Erdem, Aysun Bozuklu, Ayşe Wilson, Ayşegül Yapar, Cansu Sönmez, Derya Geylani Vuruşan, Eda Çığırlı, Eda Taşlı, Elsa Ers, Gözde Can Köroğlu, Günnur Özsoy, Günseli Kato, Kadriye İnal, Melis Buyruk, Sevim Kaya, Sinem Demirci, Yasemin Öztürk ve Yonca Karakaş’ın eserleri yer alıyor.

AKM ÇOCUK SANAT MERKEZİNDE BU HAFTA

RESİMLE TANIŞIYORUM // 28, 29 MART // 15.00

AKM Çocuk Sanat Merkezinde Metin Ceyran’ın eğitmenliğinde düzenlenen ‘Resimle Tanışıyorum’ atölyesi, 4–6 yaş arasındaki minikleri sanatın büyülü dünyasıyla buluşturuyor. Her atölyede farklı bir temayla resimler yapan çocuklar, zihinsel, fiziksel ve ruhsal yönden de gelişiyor.

RESİM SEVİNCİ // 28, 29 MART // 16.00

Metin Ceyran ile Resim Sevinci, AKM Çocuk Sanat Merkezinde geleceğin ressamlarını yetiştiriyor. Farklı temalarda benzersiz resimlere imza atan 7-11 yaş aralığındaki çocuklar, duygu ve düşüncelerini kâğıda aktarırken, zengin iç dünyalarını da boyayla dışa vuruyor.

ERKEN MÜZİK ATÖLYESİ // 28, 29, 31 MART // 14.00

Çocukları erken yaşta müzikle tanıştıran Erken Müzik Atölyesi, davuldan metalofona, ritim çubuklarından üçgen zillere pek çok çalgıyı küçük sanatçıların hayatına sokuyor. Çocuklar bu sayede hem ritim duygularını geliştiriyor hem de bir orkestranın parçası olma, el-göz- beyin koordinasyonunu geliştirme ve konsantrasyonu artırma gibi kazanımlar elde ediyor. Eğitmen Eda Kocatürk’ün yönetimindeki atölyede müzikle tanışan 4 ve 6 yaş arası çocuklar, oyun ve müzik aracılığıyla keyiflerine keyif katıyor.

RİTİM ATÖLYESİ 28, 29, 31 MART // 15.00, 15.00, 16.00

Ritim Atölyesi, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor. Eğitmen Eda Kocatürk yönetiminde düzenlenen atölyede çocuklar, kendilerine dağıtılan vurmalı çalgılarla önce ritim kalıplarını öğreniyor, sonrasında toplu olarak oluşturdukları ritim grupları ile çalınan müziğe eşlik ediyor. Atölye, çocukların içlerindeki müzisyeni ortaya çıkarmaları için güzel bir fırsat yaratıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI DRAMA ATÖLYESİ // 28, 29, 30,31 MART // 15.00

AKM, 4 -6 yaş aralığındaki çocuklara yaratıcılığı çok yönlü kazanmaları amacıyla, çocukların sosyal becerilerini geliştiren Yaratıcı Drama Atölyesi düzenliyor. Çocuklara hayal kurmayı, rol yapmayı, topluluk içerisinde güvenle kendini ifade etmeyi deneyimleten atölye sonrasında minikler, iletişim ve dil becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra konsantrasyon, iş birliği, aktif görev alma konularında sanat yoluyla güçleniyor.

ÇOCUKLAR İÇİN DRAMA ATÖLYESİ // 28, 29, 30,31 MART // 16.00

Sumru Oğuz eğitmenliğindeki atölyede 7–11 yaş arasındaki çocuklar hayal güçlerini sahneye yansıtıyor. AKM Çocuk Sanat Merkezindeki atölyede rol yapmayı, canlandırmayı, doğaçlamayı öğrenen çocuklar, bir olaydan yola çıkıp farklı maceralara atılıyor! Atölye, çocukların sosyal beceri, iletişim ve özgüven gibi konularda yaratıcılıklarının gelişmesine eğlenceli bir yöntemlerle katkı sağlıyor.

UKULELE ATÖLYESİ // 28, 29, 31 MART // 16.00, 17.00, 17.00

AKM Çocuk Sanat Merkezindeki Ukulele Atölyesi, müziksever minikleri yepyeni bir enstrümanla tanıştırıyor. Ukulelenin temel akorlarını ve parmak kombinasyonlarını öğrenen çocuklar, atölye için belirlenen şarkıyı hep birlikte çalıp söylüyor. Her atölyede yepyeni bir şarkıyla tanışan çocuklar doyasıya eğlenirken, aynı zamanda geniş bir ukulele repertuvarına da hâkim oluyor.

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