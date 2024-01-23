AKM'de şubat ayı

AKM Tiyatro Salonu'nda, ‘Rumuz Goncagül’, ‘Yüzünde Yüzler’ oyunları sahnelenirken, İstanbul Devlet Opera ve Balesi, ‘II. Mehmet’, ‘Don Giovanni’ operası ile ‘Fındıkkıran’ ve ‘Giselle’ balesini sahneleyecek.

İDSO’nun her cuma klasikleşen konserlerine ise dünyaca ünlü şefler ve sanatçılar konuk olmaya devam edecek.

FINDIKKIRAN- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ

1 ŞUBAT 2024, 20:00 - 3 ŞUBAT 2024, 16:00 - 10 ŞUBAT 2024, 16:00 - TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Rus besteci P. İ. Çaykovski’nin 1891 yılında bestelediği son eseri olan, küçük Alman kız Clara Stahlbaum’un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarının konu edildiği ‘Fındıkkıran’ balesi 1-3-10 Şubat 2024 tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonunda sahnelenecek. Koreografisi Mehmet Balkan’a (M. Petipa – L. Ivanov’dan sonra) ait iki perdelik eseri Lale Balkan sahneye koyuyor.

BİR ZEBRA MÜZİKALİ - ÇOCUK OYUNU

1 ŞUBAT - 15:00 - AKM TİYATRO SALONU

Barış Can Çelik’in yazdığı, Alim Dedei’nin yönettiği, Burak Aydın, Tarkan Demirtaş, Nihal Arslan, Fatma Doyuk, Özlem Gönül ve Elif Atalay’ın rol aldığı ‘Bir Zebra Müzikali’ AKM Tiyatro Salonunda saat 11.00’de minik izleyicilerle buluşacak. Kharo Çölü’nde yaşayan zebraların macerasını konu alan oyun, müzik, dans ve macera dolu bir atmosfer sunacak.

AYŞEGÜL SARICA’YI ANMA KONSERİ-İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ

2 ŞUBAT - 20:00 - TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasının bu haftaki konseri, ülkemizin yetiştirdiği güzide piyanistler arasında yer alan, sanatsal başarılarla süslediği yaşamını değerli çalışmalar ve ödüllerle taçlandıran Türk piyanist Ayşegül Sarıca’ya ithaf ediliyor. Repertuarda, kendisi de bir piyano virtüözü olmak isterken, geçirdiği sakatlık sonucu bu şansı kaybetse de piyano repertuvarına eşsiz eserler armağan eden Robert Schumann’ın eserleri yer alacak. Konserde Piyanist Gülsin Onay’ın yorumuyla, Ayşegül Sarıca’nın da İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile en son seslendirdiği eser olan Schumann’in ‘Birinci Piyano Konçertosu’nu seslendirilecek. Konserin ikinci bölümünde ise İtalyan şef Alessandro Bonato yönetimindeki orkestra, bestecinin yaşadığı üzüntüler sonucu, fiziksel ve ruhsal olarak oldukça zor bir dönemden geçerken bestelediği ‘İkinci Senfonisi’ni seslendirecek.

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GÜLDESTAN - MDT İSTANBUL

2 ŞUBAT - 20:00 - AKM TİYATRO SALONU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu İstanbul’un sahneleyeceği ‘Güldestan’ 20. Yılını kutluyor. Beyhan Murphy’nin yönettiği ve koreografisini yaptığı, Mercan Dede’nin müzik yönetmenliğinde gerçekleşecek performansta, modern ve klasik dans, elektronik ve geleneksel müzik bir arada. Bu özel etkinlik 2 Şubat Cuma saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonunda sahnelenecek.

SAZ ESERLERİ VE KÜRDİLİHİCAZKAR FASLI - İSTANBUL TARİHİ TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU

2 ŞUBAT - 19:00- ÇOK AMAÇLI SALON

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, 2 Şubat Cuma günü saat 19.00’da AKM Çok Amaçlı Salonda ‘Saz Eserleri ve Kürdilihicazkar Faslı’ konseri düzenleyecek. İlk bölümünde kronolojik bir kompozisyon gözetilerek hazırlanmış saz eserleri, ikinci bölümde ise kürdilihicazkar makamında bir meydan faslı; topluluğun sanatçıları Mustafa Tabak (kanun, ses), M. Enes Üstün (lavta, def, ses), Ahmet Yağmur Kucur (tanbur, ses), Ömer Aşcıoğlu (kemençe), Enes Durceylan (rebab, ses), Emre Elifoğlu (çello) ve Mehmet Salih Sırmaçekiç (bendir, darbuka) tarafından icra edilecek.

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WOLFIE HARİKALAR OPERASINDA

3 ŞUBAT - 12:00 ve 15:00 - AKM TİYATRO SALONU

‘Wolfie Harikalar Operasında’, zamanı olmayan bir mekâna düşen Yönetmen’in, opera eserini hayata geçirme serüvenini konu alınıyor. Operayı tanımaya çalışan Yönetmen’in seçmeler sırasında Mozart’ın küçüklüğü Wolfie’yi görmesi ile macera başlıyor. Besteci Şef Umut Kosman’ın yönettiği eserin yapımcılığını Duende Global, rejisörlüğü Caner Akın üstleniyor. Tan Sağtürk Akademi dansçılarının katılımıyla sahnelenecek Wolfie Harikalar Operası, 3 Şubat Cumartesi günü, saat 12.00 ve 15.00’te AKM Tiyatro Salonunda gerçekleşecek.

YOLCA ‘MÜZİKLİ DERVİŞ MASALLARI - MEYDAN MEŞKLERİ

3 ŞUBAT - 19:00 - ÇOK AMAÇLI SALON

Tasavvuf İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından icra edilecek olan Yolca ‘Müzikli Derviş Masalları’ performansı 3 Şubat 2024 Cumartesi saat 19.00’da Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonda İzleyiciyle buluşuyor.

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GÜNEŞLE BULUŞMAK İSTEYEN KARDAN ADAM - İSTANBUL DEVLET TİYATROSU

4 ŞUBAT 12:00 ve 15:00 - AKM TİYATRO SALONU

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 4 Şubat Cumartesi günü saat 12.00 ve 15.00’de AKM Tiyatro Salonunda ‘Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adam’ çocuk oyununu sahneleyecek. Sevgi, dostluk, paylaşım, umut ve samimiyeti konu alan Elif Erdal’ın yönettiği oyunda Tolga Kortunay, Asena Hotamış, Berk Yaparel, Zeynep Kızıltan Şıkyıldız, Su Lara Aslan, Tuğba Ülgen, Cihan Akyürek, Pelin Köksal, Onur Camcı, Dinçer Simsar rol alıyor.

ENSTRÜMANLARI TANIYALIM II ‘YAYLILAR’ - İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ

4 ŞUBAT - 13:00 - AKM TİYATRO SALONU FUAYE

Enstrümanları Tanıyalım II ‘Yaylılar’ etkinliğinde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasının sanatçıları ile minik sanat severler bir araya gelecek. Yaylı sazların tanıtımı ile başlayacak etkinlikte, çocuklar keman, viyola ve viyolonsel ile tanışacak ve ardından sanatçılar performanslarını sergileyecek. İnteraktif olan etkinlik ücretsiz olarak, 4 Şubat 2024 Pazar günü saat 13.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu Fuayesinde gerçekleşecek.

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EVVEL ZAMAN İÇİNDE - ÇOCUK OYUNU

4 ŞUBAT - 14:00 ve 15:30 - AKM ÇOK AMAÇLI SALON

4 Şubat Pazar günü saat 14.00 ve 15.30’da AKM Çok Amaçlı Salonda Mehmet Erbil’in yazıp yönettiği ‘Evvel Zaman İçinde’ kukla oyunu, canlı müzik ve özel tasarım kuklalarla dolu bir yolculuğa davet ediyor. Eray Zerkes’in müziğiyle renklenen bu fantastik gösteride, çocuklar ördeklerden ejderhalara, devlerden Anka kuşlarına kadar birbirinden ilginç karakterlerle karşılaşacaklar.

DEVRAN-I ŞERİF - TASAVVUF, İRFAN VE MEYDAN MEŞKLERİ TOPLULUĞU

7 ŞUBAT - 20:00 - AKM TİYATRO SALONU

Tasavvuf İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu’nun icra edeceği, Fatih Çıtlak’ın anlatımıyla ‘Devran-ı Şerif’ 7 Şubat 2024 Çarşamba günü saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda izleyiciler ile buluşuyor.

HAMİYET MÜZİKALİ

8 ŞUBAT - 20:30 - AKM TİYATRO SALONU

Deniz Madanaoğlu’nun yazdığı, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu’nun üstlendiği ‘Hamiyet’ müzikali 8 Şubat saat 20:30’da AKM Tiyatro Salonunda seyircisiyle buluşacak. Bir işçi mahallesinde eşi ve iki kızıyla mutlu sakin bir hayat sürdüren Hamiyet’in 1980 darbesiyle hayatının alt üst olmasını anlatan oyunun müzikal hikayesi ve şarkı sözleri Peyk grubunun solisti İrfan Alış tarafından yapıldı. Aslı İnandık’ın başrolde olduğu ‘Hamiyet’ müzikalinde Bilgesu Kural, Cansu Bahadır, Esra Kızıldoğan, Ezgi Çelik, Sabahattin Yakut, Sermet Yeşil, Uygar Özçelik rol alıyor, Peyk grubu ise müzikleriyle eşlik ediyor.

DON GIOVANNI - İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ

8 ŞUBAT - 20:00 ve 14 ŞUBAT - 20:00 - TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

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İstanbul Devlet Opera ve Balesinin sahneleyeceği, Wolfgang Amadeus Mozart’ın bestelediği ‘Don Giovanni’ operası, 29 Ocak tarihinde AKM Türk Telekom Opera Salonunda izleyiciyle buluşuyor. Dahi librettist Lorenzo Da Ponte’nin kaleme aldığı librettosu ile kara komedi olarak nitelendirilen opera; insan doğasının en iyisinin ve en kötüsünün sergilendiği, ruhsal ve dünyevi arzuların, komedi ve trajedinin Mozart’ın dehası ile birleşmesinden doğdu. Aytaç Manizade’nin sahneye koyduğu eserde İDOB Orkestrasını İbrahim Yazıcı yönetiyor. Dekor tasarımı Efter Tunç, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı Kemal Yiğitcan imzalı. Eserin koro şefi ise Volkan Akkoç.

İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ

9 ŞUBAT - 20:00 - TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrasının bu haftaki konserinde, B.Martinu’nun ‘Obua Konçertosu’nu Sezai Kocabıyık seslendirecek. Ardından A. Ginatera’nın “En zor yazdığım eserim” dediği ve dokuz yılda tamamladığı ‘Arp Konçertosu’nu Ukraynalı arpist Veronika Lemishenko’nun yorumuyla dinleyeceğiz. Konserin ikinci bölümünde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en acı günlerinden bir olan 6 Şubat tarihinde gerçekleşen depremde kaybettiklerimize ithafen J.Haydn’ın ‘Veda Senfonisi’ seslendirilerek büyük afet derin bir kederle anılacak.

RUMUZ GONCAGÜL - İSTANBUL DEVLET TİYATROSU

10 ŞUBAT - 20:00 ve 11 ŞUBAT 15.00 - AKM TİYATRO SALONU

Türk Tiyatrosunun önemli yazarlarından Oktay Arayıcı’nın ‘Rumuz Goncagül’ adını verdiği, 70’li yılların sonlarında değişen sosyal yapının ve ekonomik hayatın etkisiyle çalışan kadınların sıkışmışlığını anlatan çağdaş orta oyunu, 10-11 Şubat tarihlerinde AKM Tiyatro Salonunda izleyiciyle buluşacak. Oyunun yönetmenliği Zafer Algöz yapıyor, Timur Selçuk ise müzikleri ile eşlik ediyor.

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MERVE KOCABEYLER VE VERONIKA LEMISHENKO ARP İKİLİSİ - KAHVE KONSERLERİ

10 ŞUBAT - 11:00 - TÜRK TELEKOM OPERA SALONU ALT FUAYE

Arp dünyasında uluslararası başarılara sahip Veronika Lemishenko ve Merve Kocabeyler, Türkiye’de ilk kez Atatürk Kültür Merkezi Kahve Konserlerinde dinleyicisiyle buluşuyor. Barok dönemden çağdaş döneme uzanarak arpın geniş tını yelpazesini sergileyen programda Vivaldi, Dussek, Franck, Tournier, Glass gibi bestecilerin eserleri yer alacak.

DESTANLARIN DANSI - ALAGÖZ KÜLTÜR SANAT

11 ŞUBAT - 20:00 - TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

‘Destanların Dansı’ Türk halklarının zengin kültürel mirasını müzik, dans ve tiyatro ile buluşturarak binlerce yıllık tarihi ve kültürü izleyicilere aktarıyor. Nuh Tufanı’ndan Dede Korkut’a, Sarı Gelin’den Tomris’e kadar birçok destanı ve kahramanı içeren performans, 11 Şubat Pazar günü saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonunda tarih akışında görsel ve duygusal bir yolculuk sunacak.

AMADEUS

13 ŞUBAT - 20:30 ve 25 ŞUBAT - 19:30 - TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’in eşsiz hikayesi ‘Amadeus’ 13-25 Şubat günleri AKM Türk Telekom Opera Salonunda sahneye taşınacak. Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisi ile tiyatroseverlerle buluşmaya devam eden ‘Amadeus’un başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri) ve Tansu Biçer (Wolfgang Amadeus Mozart) paylaşıyor.

DOSTANE - İSTANBUL DEVLET MODERN FOLK MÜZİK TOPLULUĞU

13 ŞUBAT - 20:00 - AKM TİYATRO SALONU

İstanbul Devlet Folk Müzik Topluluğu’nda 1993 yılından beri görev yapan değerli solistler, Sevingül Bahadır ve Cihan Okan’ın ‘Dostane’ konseri 13 Şubat Salı günü saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonunda müzikseverler ile buluşuyor.

SEVDA TÜRKÜLERİ - İSTANBUL DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU

14 ŞUBAT - 20.00 - AKM TİYATRO SALONU

İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından Sevgililer Gününe özel sevda ve aşka dair türküler konseri, 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonunda müzikseverlerle buluşuyor. Şef Uğur Kaya yönetimindeki konserde Gökhan Temur, Mustafa Gökay Ferah, Orçun Bora Kurtoğlu, Çimen Yalçın, Sultan Kapanoğlu, Sibel Beğde yer alacak.

AŞK OLSUN VIVALDI BACH İSTANBUL’DA

15 ŞUBAT - 20.30 - AKM TİYATRO SALONU

Moskovalı Ensenble Questa Musica ve keman virtüözü Leonid Zelezny, ‘Vivaldi 4 Mevsimi’nin en enerjik ve güncel icrasını Sevgililer Günü’nün hemen ertesinde, 15 Şubat Perşembe günü saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonunda gerçekleşecek olan ‘Aşk Olsun Vivaldi’ konserinde müzikseverler için seslendirecek.

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SEVGİLİLER GÜNÜ KONSERİ - İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ

16 ŞUBAT - 20:00 -TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

Şef Tolga Taviş yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 16 Şubat’ta Türk Telekom Opera Salonunda gerçekleşecek Sevgililer Günü konserinde, Frank Sinatra’dan George Gershwin’e, Sergio Mendes’ten Duke Ellington’a birçok sanatçının aşka adanmış unutulmaz eserleri, çok sesli düzenlemeleriyle solistler Ece Göksu (vokal & piyano), Eylül Biçer (gitar), Volkan Topakoğlu (kontrbas), Berke Özgümüş (davul) ve Ercüment Orkut’un (piyano) tarafından yorumlanacak.

YÜZÜNDE YÜZLER - İSTANBUL DEVLET TİYATROSU

16 ŞUBAT - 20.00 ve 17 ŞUBAT - 20:00 - AKM TİYATRO SALONU

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu ‘Yüzünde Yüzler’ oyunu, 16-17 Şubat 2024 günleri saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda seyircisiyle buluşacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, bir ulusun milli mücadele, TBMM'nin kuruluşu, vatanın kurtuluşu ve Cumhuriyetin ilan edilmesiyle taçlanan yüzyıllık tarihsel kesiti sahnelenecek. İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçılarından oluşan yaklaşık 120 kişilik bir kadronun görev aldığı ‘Yüzünde Yüzler’in rejisi Zafer Kayaokay’a ait.

MELİN MOLLA İLE ROMANTİK YOLCULUK - KAHVE KONSERLERİ

17 ŞUBAT - 11:00 - TÜRK TELEKOM OPERA SALONU ALT FUAYE

Atatürk Kültür Merkezinin cumartesi sabahları klasikleşen Kahve Konserleri, 17 Şubat’taki programında, romantik döneminin tüm aşamalarını kapsayan bestecilerin en sevilen ve değer gören eserlerinden oluşan ve Sergey Rachmaninov'un 150. doğum günü sebebiyle ‘Etudes Tableaux’ albümünden üç parça Melin Molla tarafından icra edilecek.

MAHUR KAR - CUMHURBAŞKANLIĞI KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU

18 ŞUBAT - 11:30 - AKM TİYATRO SALONU

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosunun 18 Şubat 2024 Pazar günü saat 11.30’da AKM Tiyatro Salonunda gerçekleştireceği konserin ilk bölümünde, 14’üncü yüzyılda Abdülkadir Meragî tarafından bestelenmiş ‘Mâhur Kâr’ı ve klasik dönemin büyük bestekârları Kırım Hanı Gazi Giray, Eyyubî Ebubekir Ağa, İsmail Dede Efendi ve Dellâlzade İsmail Efendi tarafından bestelenmiş seçkin eserleri seslendirilecek. İkinci bölümde konserin ilk solisti Taha Aras, neoklasik dönem bestekârları Mustafa Sunar, Rahmi Bey ve Vali Ahmet Mithat Bey’in Kürdîlihicazkâr eserlerini seslendirecek. Solist Filiz Oral ise Şekerci Cemil Bey, Udî Hırant ve Şemseddin Ziya Bey’in Hicaz makamından neoklasik dönem eserleriyle dinleyici huzuruna çıkacak. Mehmet Güntekin’in yönetimindeki konser, koronun seslendireceği Hüseynî eserlerle son bulacak.

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DERVİŞ - DEVLET HALK DANSLARI TOPLULUĞU

20 ŞUBAT - 20:00 - TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

Yunus Emre’nin sevgiyi, aşkı gerçeği arama çabasını anlatan, ‘Derviş’ gösterisi, Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından AKM Tiyatro Salonu’nda sanatseverlerin karşısına çıkacak. Taptuk Dergâhına girmeden önce bir Anadolu köylüsü olarak yola çıkan Yunus’un dergâhta olgunlaşan Allah sevgisini, İslam tasavvufunu işleyerek yücelişini, barış dostluk dilinin ilahilerini, türkülerini aktaran ‘Derviş’ temsilinde, müzik ve dans şiire dönüşerek ruh buluyor ve estetik boyut kazanıyor. Prof. Dr İskender Pala’ya ait, sanat yönetmeni Yıldız Çankaya’nın koreografisiyle sahnelenecek temsilde, Yunus Emre’ye oyuncu Poyraz Deniz Genç hayat veriyor.

ULUSAL MÜZİĞİMİZ ‘CEMAL REŞİT REY – YALÇIN TURA’ - İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ

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20 ŞUBAT - 20.00 - AKM TİYATRO SALONU

İstanbul Opera ve Balesi, ‘Ulusal Müziğimiz’ konser serisi kapsamında 20 Şubat Salı günü Saat.20.00 AKM Tiyatro Salonunda Cumhuriyet döneminin yetiştirdiği önemli bestecilerden Cemal Reşit Rey ve Yalçın Tura’nın eserlerinden oluşan özel bir konser düzenleniyor. Konserde soprano Anna Sirel Yakupoğlu, tenor Serkan Bodur ve piyanist Hüseyin Kaya sahne alacak.

HIRÇIN KIZ - İSTANBUL DEVLET TİYATROSU

23 ŞUBAT - 20:00 - 24 ŞUBAT - 20.00 ve 25 ŞUBAT - 15.00 - AKM TİYATRO SALONU

İstanbul Devlet Tiyatrosunun sahneleyeceği, William Shakespeare’in eserlerinden biri olan ‘Hırçın Kız’ 23-24-25 Şubat tarihlerinde AKM Tiyatro Salonunda izleyiciyle buluşuyor. Yücel Erten’in dramaturji ve rejisiyle sahneye konan oyunda Sinyor Battista’nın hırçın büyük kızı Katerina ile uysal küçük kızı Bianka’nin evlilik maceraları ele alınıyor.

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II. MEHMET - İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ - PRÖMİYER

24 ŞUBAT - 20:00 - 28 ŞUBAT 20:00 - TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, G.Rossini’nin ünlü eseri ‘II Mehmet’i sahnelemeye hazırlanıyor. 24 Şubat Cumartesi saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonunda gerçekleşecek prömiyer, Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahı Fatih Sultan Mehmet’in aşk hikayesini konu alıyor. Sanatseverleri 34 yıl aradan sonra tekrar buluşturacak olan operanın başrollerini, Burak Bilgili, Zafer Erdaş (II.Mehmet), Dilruba Bilgi ve Gülbin Günay (Anna) paylaşıyor.

GISELLE- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ

29 ŞUBAT - 20:00 - TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

AKM Türk Telekom Opera Salonunda sezon başından itibaren büyük ilgiyle izlenen ‘Giselle’ balesi, 29 Şubat Perşembe saat 20.00’de bir kez daha sanatseverlerle buluşuyor.

Konusu Alman şairi Heinrich Heine'nin ‘Almanya Üzerine’ adlı kitabında anlattığı Wililer Efsanesi'nden alınan ‘Giselle’, Fransız besteci Adolphe Adam'ın (1803-1856) müzikleri üzerine Jean Coralli-Jules Perrot-Marius Petipa koreografisiyle balenin en önemli yapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. Kırsal yaşam biçimi ile olağan dışı dünyayı bir arada işleyen, aşkın yüceliği ve tutkunun vazgeçilmezliğini vurgulayan, doğaüstü öğelerle dolu olan ‘Giselle’ balesi, dans etmeyi çok seven, genç ve güzel, bir o kadar da utangaç Giselle adında bir köylü kızı ile kendisini ona ‘Loys’ adlı bir çiftçi olarak tanıtan ve Giselle’e delicesine âşık olan Kont Albrecht’in trajik ve romantik hikayesini konu alıyor.

TEMAS İSTANBUL SERGİ

19 OCAK - 11 ŞUBAT - GALERİ

Millî İstihbarat Teşkilâtının 97. kuruluş yılına ithafen gerçekleştirilen ‘Temas İstanbul’ istihbarat ve strateji temalı dijital sergi, 19 Ocak – 11 Şubat tarihlerinde pazartesi günleri hariç 11.00 – 20.00 saatleri arasında AKM Galeri’de ziyarete açık olacaktır.