AKM'de flamenko gecesi

SÖZ OZANLARDA “TÜRKÜYLE YAŞAYAN ANLATI”

İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu’nun sahne alacağı, sanat yönetmenliğini Bora Kayalar’ın üstlendiği program, sahnenin her anını bir anlatı geleneğiyle buluşturuyor. Zafer Erdaş’ın yorumuyla türkülerin ruhu yeniden nefes alacak.

Söz Ozanlarda “Türküyle Yaşayan Anlatı”-İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu; 15 Aralık saat 20:00’de AKM Tiyatro Salonu’nda.

MİRAS

Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından sahnelenecek olan, her figürde bir ezgi, her harekette bir ritim, her kostümde bir renk sunan “Miras”, sahnede izleyiciyi binlerce yıllık ezgilerin yankısına davet ediyor. Kilimlere işlenen geleneğimizin bütün renklerini geleceğe taşıyan yapımın sanat yönetmenliğini Soner Satı üstleniyor.

Miras-Devlet Halk Dansları Topluluğu; 16 Aralık saat 20:00’de AKM Tiyatro Salonu’nda.

DON QUİXOTE (DON KİŞOT)

Edebiyatın ölümsüz karakteri Don Kişot’un hikâyesi, Cervantes’in klasikleşmiş eseri "Don Quixote" (Don Kişot) müzikali ile sahnede yeniden hayat buluyor. Başrollerinde usta oyuncular Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt’un yer aldığı, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu’nun, Müzik Direktörlüğünü ise Volkan Akkoç’un üstlendiği müzikal, izleyiciyi bir şövalyenin düşler diyarına davet ediyor.

Don Quixote (Don Kişot)- Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment; 16 Aralık saat 20:30 AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda.

LA BOHÈME

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Giacomo Puccini’nin en sevilen ve en sık sahnelenen ölümsüz eseri "La Bohème"i sanatseverlerle buluşturacak. Bestelenişinin üzerinden 129 yıl geçmesine rağmen güncelliğini koruyan bu operanın orkestra şefliğini İbrahim Yazıcı, rejisörlüğünü ise Yiğit Günsoy üstleniyor.

REKLAM La Bohème-İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 17 Aralık saat 20:00’de ve 20 Aralık saat 15:00’te, AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda. JAZZ IN LOVE Tenor Aykut Yılmaz, ölümsüz caz eserlerinden oluşan özel repertuvarıyla 17 Aralık’ta AKM’de “Jazz In Love” konseriyle müzikseverlerle buluşacak. Cazın, ortaya çıktığı ilk yıllardan bu yana tüm müzik türlerine kıyasla çok daha yoğun bir biçimde duygularla beslenen bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan sanatçı, aşk temalı seçkin eserleri kendine özgü yorumuyla seslendirecek. Programda ağırlıklı olarak aşk temalı eserler yer alacak; ayrıca Aykut Yılmaz’ın repertuvarındaki özenle seçilmiş şarkılar da dinleyicilere sunulacak. Yılmaz’a piyanist Şenay Yılmaz ve orkestrası eşlik edecek. Ayrıca müzikal tiyatro sanatçısı, koloratur mezzo soprano Simay Yılmaz, piyanist Zebokhon Ergasheva eşliğinde caz tınıları taşıyan müzikallerden oluşan bir bölümle programa renk katacak. REKLAM Jazz In Love, 17 Aralık saat 20:00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. İDSO’DAN İSMET İNÖNÜ’YÜ ANMA KONSERİ İDSO DenizBank Konserleri serisinin 19 Aralık’ta gerçekleşecek programı, ölümünün elli ikinci yılında saygıyla anılan asker ve devlet adamı İsmet İnönü’ye ithaf ediliyor. Rus besteci D. Schostakovich’in hem duygusal derinliği hem teknik zenginliğiyle kendine özel bir yer edinmiş olan Birinci Keman Konçertosu’nu, Japonya kökenli parlak kemancı Daishin Kashimoto yorumlayacak. İDSO ile birçok başarılı konsere imza atmış olan değerli Avusturyalı şef Andreas Ottensamer yönetimindeki konser, S. Rachmaninov’un son orkestral eseri olan Senfonik Danslar ile sürecek.

İDSO DenizBank İsmet İnönü'yü Anma Konseri; 19 Aralık saat 20:00’de AKM Türk Konserleri Telekom Opera Salonu’nda. TÜRK TELEKOM PRIME KAHVE KONSERLERİ FLÜT VE ARP İLE MÜZİKTE ANLATIMLI BÜYÜLÜ BİR YOLCULUK REKLAM Türk Telekom Prime Kahve Konserleri, 20 Aralık’taki programında, AKM’nin büyüleyici atmosferinde müzikseverleri Bach, Gluck, Ibert ve Fazıl Say gibi bestecilerin dünyasına açılan keyifli bir sabah buluşmasına davet ediyor. Flütist Bülent Evcıl ile arp sanatçısı Çağatay Akyol, Barok dönemden modern dönemlere uzanan zarif bir seçkiyi kendilerine özgü yorumlarıyla canlandıracak. Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Flüt ve Arp İle Müzikte Anlatımlı Büyülü Bir Yolculuk; 20 Aralık saat 11:00’de AKM Alt Fuaye’de. PARK Candan Seda Balaban ve Özge Midilli’nin kaleme aldığı, yönetmenliğini Candan Seda Balaban’ın üstlendiği “Park”, metropolün ortasında unutulmuş bir parkın yeniden hayatla buluştuğu bir hikâyeyi sahneye taşıyor. Tesadüfen yolları kesişen üç çocuk ve ebeveynlerinin yaşadığı macera minik sanatseverleri AKM sahnesinde buluşturacak. Emrah Can Yaylı’nın müzikleriyle duygusal bir derinlik kazanan bu sözsüz oyun, Deniz Arna, Handan Ölçener ve İsmail Nadir Bilgili gibi başarılı oyuncuların yer aldığı kadrosuyla dikkat çekiyor. Park; 20 Aralık saat 15:00’te AKM Tiyatro Salonu’nda. BARCELONA GUITAR TRIO & DANCE REKLAM Barcelona Guitar Trio & Dance, flamenko ve İspanyol gitarının büyüleyici birleşimiyle dinleyicileri unutulmaz bir gösteriye davet ediyor. Efsanevi Paco de Lucía’ya bir saygı duruşu niteliğindeki bu performans, virtüöz gitaristler Xavier Coll, Luis Robisco ve Ali Arango’yu sahnede bir araya getiriyor. Paco de Lucía’nın ölümsüz eserleriyle gerçekleştirilecek performansta, Michael Jackson Medley’si de gecenin heyecanını artıracak. “Billie Jean” performanslarıyla tüm dünyada tanınan Barcelona Guitar Trio, Pop’un Kralı’nın unutulmaz şarkılarını muhteşem bir gitar ustalığıyla harmanlayarak katılımcılara eşsiz bir müzik ziyafeti sunacak.

Barcelona Guitar Trio & Dance; 20 Aralık saat 21:00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda. “ŞEB-İ ARÛS” ZEKÂİ DEDE’NİN SÛZİDİL ÂYİNİ “2. AYRILIK YILDÖNÜMÜNDE NEVZAD ATLIĞ’IN ANISINA” Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Hazreti Mevlânâ’nın 752’nci vuslat yıldönümü vesilesiyle düzenlenen ve Şef Mehmet Güntekin’in yöneteceği konserde, klasik Türk müziğinin büyük ustalarından ve 200’üncü doğum yıldönümü olan Zekâi Dede’nin Sûzidil makamındaki Mevlevî âyini seslendirilecek. Konser, vefatının ikinci yıldönümünde, Mevlevî âyinlerinin konser salonlarında icra edilmesi geleneğinin mimarı ve koronun kurucusu olan Nevzad Atlığ’ın anısına armağan edilecek. Solist Münip Utandı, Muhayyersünbüle ve Muhayyerkürdî makamından eserlerle sahne alacak. REKLAM “Şeb-İ Arûs” Zekâi Dede’nin Sûzidil Âyini “2. Ayrılık Yıldönümünde Nevzad Atlığ’ın Anısına”- Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu; 21 Aralık saat 11:30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. SEMÂ NEDİR BİLİR MİSİN? "SEMA MUKABELESİ DENEYİMİ" Yüzyıllık kadim Mevlevî geleneği, dijital sanatın sunduğu imkanlarla buluşarak yepyeni bir deneyim alanına taşınıyor. Postnişin M. Fatih Çıtlak ve Sanat Yönetmeni Yüce Gümüş liderliğinde hazırlanan disiplinler arası bu çalışma, Mevlevî mukabelesi ve sema törenini görsel ve işitsel katmanlarla zenginleştiriyor. Kadim mirasa ışık tutan bu dijital sema, çağdaş sanatın diliyle izleyicilerin kalplerinde güçlü bir duygusal etki yaratmayı hedefliyor. Semâ Nedir Bilir Misin? "Sema Mukabelesi Deneyimi"- İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu; 21 Aralık saat 20:00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. MARAL MÜZİK VE DANS TOPLULUĞU 45. YIL GÖSTERİSİ Kuruluşundan bu yana yüzlerce dansçıyı bünyesinde yetiştiren Maral Müzik ve Dans Topluluğu, 45. yılını AKM’de gerçekleştireceği özel bir gösteriyle kutlayacak. Genel Sanat Yönetmeni Garbis Çapkan’ın liderliğinde hazırlanan bu büyük buluşmada, 130 kişilik dans, orkestra ve solist ekibine 40 kişilik sahne arkası ve teknik kadro eşlik edecek. Topluluk, geçmişten bugüne uzanan üretim yolculuğunu etkileyici koreografiler ve görsel anlatılarla yeniden sahneye taşıyacak. 45. yıl kutlamalarının finali niteliğindeki gösteri, topluluğun sanat yolculuğuna güçlü bir selam niteliği taşıyacak.

Maral Müzik ve Dans Topluluğu 45. Yıl Gösterisi; 21 Aralık saat 20:00'de AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda. SALVADOR DALÍ: SÜRREALİZMİN BAŞYAPITLARI "Salvador Dalí: Sürrealizmin Başyapıtları" sergisi, 20. yüzyılın en etkileyici ve sıra dışı sanatçılarından Salvador Dalí'nin hayal gücünün derinliklerine bir yolculuk sunuyor. AKM Galeri'de açılan sergide, Dalí'nin zaman, bilinçaltı ve gerçeklik algısını sorgulayan ikonik eserleri yer alıyor. Sanatçının sürrealizme kazandırdığı özgün teknikler ve çarpıcı görsel dili, ziyaretçilere hem estetik hem de düşünsel bir deneyim vadediyor. Bu seçki, Dalí'nin sanat tarihindeki dönüştürücü rolünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Salvador Dalí: Sürrealizmin Başyapıtları; 7 Ekim – 30 Aralık tarihleri arasında AKM Galeri'de. HENRİ MATİSSE: ŞEKİLLERİN BASİTLEŞTİRİLMESİNE DOĞRU "Henri Matisse: Şekillerin Basitleştirilmesine Doğru" sergisi, modern sanatın öncülerinden Matisse'in yaratıcı dünyasını AKM Çok Amaçlı Salonu'na taşıyor. Fovizm'in kurucularından olan, parlak renk paletleri ve yalın formlarla estetik anlayışta devrim yaratan Matisse'nin eserleri sanatseverleri farklı bir dünyanın içine alıyor. Resimden heykele, vitraydan illüstrasyona uzanan çok yönlü üretimiyle Matisse, biçim ve rengin uyumlu birlikteliğini gözler önüne seriyor. Bu özel seçki, izleyiciyi sanatçının sadeleşen anlatımı ve derinlikli renk anlayışıyla buluşturuyor.