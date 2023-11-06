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        Haberler Kültür-Sanat Müzik AKM özel etkinliklerle Atatürk'ü anıyor

        AKM özel etkinliklerle Atatürk'ü anıyor

        İstanbul'da gerçekleşen unutulmaz etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam eden Atatürk Kültür Merkezi, sonsuzluğa uğurlanışının 85. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özel etkinliklerle anıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 16:54 Güncelleme: 06.11.2023 - 16:56
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        AKM özel etkinliklerle Atatürk'ü anıyor
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        Atatürk’ün hediyesi olan Cumhuriyet’in anısına İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası sahnede

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri, elli yedi yıllık yaşamında ölümsüz bir esere imza atarak bizlere özgür ve demokratik bir Cumhuriyet hediye eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 85. yılında güzide bir repertuvarla anıyor.

        AKM Tiyatro Salonu’nda 10 Kasım Cuma günü saat 20.00’de seyirci karşısına çıkacak konserde duayen şef Gürer Aykal yönetimindeki orkestra, Beethoven’ın Birinci Senfonisi’ne hayat verirken; değerli keman sanatçısı ve akademisyen Pelin Halkacı Akın, Ahmed Adnan Saygun’un Keman Konçertosu’nu dinleyicilerle buluşturacak.

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        WOLFGANG AMADEUS MOZART’IN “REQUIEM” ESERI İLE ATAMIZA SAYGI DURUŞU

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi, sonsuzluğa uğurlanışının 85. yılında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, Wolfgang Amadeus Mozart’ın “Requiem” adlı eseri ile anacak. AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda 10 Kasım Cuma günü saat 20.00’de gerçekleşecek konserde;. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin orkestrasını İbrahim Yazıcı, korosunu ise Paolo Villa yönetecek.

        İSTANBUL DEVLET TÜRK MÜZİĞİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA TOPLULUĞU ATATÜRK’Ü ANACAK

        İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, Atatürk tarafından sevilen şarkıların ve takdir gören bestekârların eserlerinden oluşan repertuvarın icra edileceği ‘Atatürk Haftası Özel Konseri’ 10 Kasım Cuma günü saat 19.00’de AKM Çok Amaçlı Salon’da gerçekleşecek.

        ‘ATAM'A ŞARKILAR’ 11 KASIM’DA AKM’DE

        Tenor Aykut Yılmaz'dan Atatürk’ün doğumundan Cumhuriyet’e uzanan tarih sürecini yansıtan ulusal ve evrensel şarkılarlar oluşan özel bir repertuvar “Atam’a Şarkılar” konserinde sanatseverlerle buluşacak. 11 Kasım 2023 Cumartesi günü saat 11:00’da Türk Telekom Opera Salonu - Alt Fuaye’ye gerçekleşecek konserde, sanatçıya koloratur mezzo soprano Simay Yılmaz ve piyanist Senay Yılmaz eşlik edecek.

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        #AKM
        #Atatürk
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