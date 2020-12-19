1441 Production imzalı Akrep, nefes kesen 2. bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Star TV'nin yeni dizisi Akrep ilk bölümünden itibaren ilgiyle izleniyor. Akrep son bölümde neler oldu? İşte Akrep 3. bölüm fragmanı...

AKREP 3. BÖLÜM FRAGMANI

— STAR TV (@startv) December 18, 2020

AKREP 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferda’nın kızı Merve ile birlikte taziye ziyaretine gitmesi ve Perihan’a anne demesi aileyi şoke ederken; bu zoraki ziyaretten hiç memnun olmayan Perihan ikisini de evden kovar. Fikret’in Ferda’dan yana tavır alması ve onu eve alması gerektiğini söylemesi, Perihan’ı çılgına çevirir.

Ferda, annesi tarafından evden kovulmanın ve kızı Merve’nin aşağılanmasının acısıyla Perihan’a tuzak kurar. Duru ve Şahin’in gerçekleri öğrenmek için Ferda’ya yaptığı ziyaret işleri karıştırırken; Ferda’nın söylediği bazı şeylerden şüphelenen Fikret, Aras’ı sorgulamaya başlar.

Aras ile Duru’nun yakınlaşmasını fark eden Merve ise Duru’ya Aras’la komşu olduklarını söyleyerek ortalığı karıştırır.