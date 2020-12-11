Akrep dizisi oyuncu kadrosu diziseverler tarafından araştırılıyor. Yönetmenliğini Gökçen Usta'nın yaptığı dizisinin senaryosunu Erkan Birgören yapıyor. Peki Akrep dizisi oyuncuları kimlerdir? İşte Akrep dizisi oyuncu kadrosunda kim kimdir sorusunun yanıtı...
AKREP DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Perihan karakteri: Demet Akbağ
Ferda karakteri: Evrim Alasya
Bekir Aksoy
Aras: Yusuf Çim
Duru: Aslı Melisa Uzun
Ayşem: Beril Pozam
Hacer: Demet Gül
İpek: Esila Umut
Şahin: Taha Baran Özbek
Merve: Müge Su Şahin
Ece: Ahsen Türkyılmaz
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