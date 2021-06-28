Akrep Nalan kimdir? 12 Eylül öncesi sol hareketler içindeki “Kasabalılar” adıyla tanınan grupta yer alan Nalan Duman, gözaltında işkence gören arkadaşlarını kurtarmak için arkadaşlarıyla birlikte 8 Nisan 1979’da Manisa Turgutlu polis karakolunu basmıştı. O dönem kamuoyunda çok konuşulan bir dizi eylem daha gerçekleştiren “Kasabalılar” grubu 1980 askeri darbesiyle birlikte dağılmıştı.

Darbenin lideri Kenan Evren yıllar sonra “En çok nerede zorlandınız?” sorusuna, “Karadeniz’de Fatsa, Batı’da ise Turgutlu bizi çok zorladı” demişti.

'Akrep Nalan' lakabını daha sonra, 90'lı yıllarda tanınan sanatçı Füsun Nalan Açın da kullanmıştı. Sanatçı bir röportajında 'Akrep Nalan' adını nasıl aldığını anlatırken Nalan Duman'ın kamuoyunda bu lakapla tanınmasının etkili olduğuna şu sözlerle işaret etmişti: "1978 yılında hayatımda ilk defa at yarışı oynadım ve 6'lıyı tutturdum. Atın birinin adı Akrep'ti. O sıralarda gazetelerin manşetlerinde 'Akrep Nalan' lakaplı bir hanım vardı. Sanırım çevremdekiler ondan esinlenerek bana 'Akrep' diye hitap etmeye başladılar. Sonra da bu lakap üzerime yapıştı kaldı.”