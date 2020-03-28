Akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Soruları koronavirüs sebebiyle evinde namaz kılacak olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı günlük namaz vakitlerini il il yayınlıyor. İşte 28 Mart diyanet akşam ezanı

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK 28 MART 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre İstanbul 19:31'de Ankara 19:15'te İzmir'de ise 19:38'de okunacak akşam ezanıyla birlikte namaz ibadeti eda edilecek.

İL İL AKŞAM EZANI SAATLERİ

AKŞAM EZANINDAN SONRA OKUNACAK DUA

Tarih boyunca -her vaktin ezanından sonra- bütün ümmet “Allahumme rabbe hazihiddaveti...” duasını okumuştur.

Ancak, Hz. Ümmü Seleme’den gelen bir rivayete göre, akşam ezanından sonra şu dua okunur:

“Allâhumme hâzâ ikbâlu leylike ve idbâru nehârike ve asvâtu duâtike ve hudûru salavâtike fağfir lî.”

Anlamı: "Allah'ım! Bu (vakit),senin gecenin yönelip geldiği, gündüzün gidip kaybolduğu, davetçilerinin seslendiği, namazının hazır olduğu vakittir. Ne olur, beni bağışla!"