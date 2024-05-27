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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aksaray'da eski sevgilinin tüfekli saldırısında Talip Sürücü öldü

        Eski sevgilinin tüfekle saldırısı ölümle bitti!

        Aksaray'da, eski sevgili 30 yaşındaki C.K.'nin dükkanı tüfekle basarak rastgele ateş açması sonucu 2 kişinin yaralandığı saldırıda tedavisi süren 36 yaşındaki Talip Sürücü, 4 günlük yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 09:55 Güncelleme: 27.05.2024 - 10:19
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        Eski sevgilinin tüfekle saldırısı ölümle bitti!
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        Aksaray'da olay, 23 Mayıs tarihinde Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarı Coğlaki Kavşağında bulunan bir fotoğrafçı dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.E. ve S.K.’nin birlikte işlettiği fotoğrafçı dükkanına gelen C.K. (30) yanında getirdiği pompalı tüfekle küfürler ederek ateş açtı.

        SALDIRIDA 2 KİŞİ YARALANDI

        İHA'da yer alan habere göre olayda saçmaların hedefi olan E.K.B. (18) ve yan dükkanda kuaför işletmecisi olan Talip Sürücü (36) yaralandı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

        HAYATA 4 GÜN TUTUNABİLDİ

        Yoğun bakımda tedavi gören kuaför işletmecisi Talip Sürücü 4 günlük yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti. Öte yandan, saldırı anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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