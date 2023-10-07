Aksaray'da okulda fenalaşan 10 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
Aksaray'da okulun yemekhanesinde öğle yemeği için sırada beklerken aniden fenalaşan 5'inci sınıf öğrencisi 10 yaşındaki İsmail Bozlak, hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz çocuğun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi
Aksaray'da okulda yemek sırasında beklerken aniden fenalaşan 5'inci sınıf öğrencisi İsmail Bozlak (10), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bozlak'ın ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
Olay, dün saat 12.30 sıralarında İstiklal Mahallesi 11. Bulvardaki Yavuz Sultan Selim Yatılı Bölge Ortaokulu'nda meydana geldi. İsmail Bozlak, okulun yemekhanesinde öğle yemeği için sırada beklerken bir anda yığıldı.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Öğretmenleri ile okuldaki hemşire tarafından ilk müdahalesi yapılan İsmail Bozlak, ihbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. DHA'nın haberine göre Bozlak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAZİYE MESAJI
İsmail Bozlak'ın ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü de İsmail Bozlak için taziye mesajı yayınladı.