Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Aksaray haberleri: Emekli mühendisin cesedi buzdolabında bulundu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Emekli mühendisin cesedi buzdolabında bulundu!

        Aksaray'da dondurma fabrikasında işçi olarak çalışan ve kayıp olarak aranan emekli jeoloji mühendisi 54 yaşındaki Tekin Atılgan'ın, Niğde'nin Altunhisar ilçesinde yol kenarında, buzdolabı içinde cesedi bulundu. Atılgan'ı tabancayla vurup öldüren mesai arkadaşı 27 yaşındaki Y.C.K. de Kayseri'de gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2025 - 12:51 Güncelleme: 29.08.2025 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli mühendisin cesedi buzdolabında bulundu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aksaray'da, iki evlilik yapıp boşanan, 2 çocuk babası Tekin Atılgan'dan (54) haber alamayan yakınları, 17 Ağustos günü polise kayıp müracaatında bulundu.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

        DHA'daki habere göre çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Atılgan'ın otomobilini terk edilmiş halde buldu. Araştırmasını derinleştiren polis, Atılgan'ın işçi olarak çalıştığı dondurma fabrikası ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.

        FABRİKADAN ÇIKAN ARACIN İZİ SÜRÜLDÜ

        İncelemede; Atılgan'ın kaybolduğu gün dondurma fabrikasından çıkan bir aracın Niğde'nin Altunhisar ilçesi istikametine gittiği saptandı. Araştırmasını bu bölgede yoğunlaştıran polis, dün Altunhisar ilçesi yakınlarında yol kenarında kayalık bölgedeki buzdolabını fark etti. Polis, buzdolabını açtığında Tekin Atılgan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

        SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

        Tekin Atılgan'ın cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopside Atılgan'ın tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

        ZANLI KAYSERİ'DE YAKALANDI

        Polis, cesedin taşındığı aracın, aynı iş yerinde çalışan Y.C.K.'ye (27) ait olduğunu saptadı. Atılgan'ı tabancayla vurarak öldürdüğü anlaşılan Y.C.K. de dün kaçıp saklandığı Kayseri'de gözaltına alındı. Y.C.K., sorgulanmak için Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

        Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aksaray
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplanıyor!
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplanıyor!
        'Special One' dibi gördü!
        'Special One' dibi gördü!
        Fenerbahçe hisselerinde ayrılık yükselişi
        Fenerbahçe hisselerinde ayrılık yükselişi
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        Çelik Kubbe dünya basınında
        Çelik Kubbe dünya basınında
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        Euro'dan önce Avrupa'da para sistemi nasıldı?
        Euro'dan önce Avrupa'da para sistemi nasıldı?
        Emlak vergisindeki sert artış tartışılıyor
        Emlak vergisindeki sert artış tartışılıyor
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        Gram altın rekor kırdı
        Gram altın rekor kırdı
        13 yılın ardından yeniden başladı
        13 yılın ardından yeniden başladı