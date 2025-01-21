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        Otomobil bariyere çarpıp alev aldı; baba ve kızı yaralandı

        AKSARAY'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Aytaç (40) ile kızı Narin Aytaç (14) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 10:27 Güncelleme: 21.01.2025 - 10:30
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        Otomobil bariyere çarpıp alev aldı; baba ve kızı yaralandı
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        AKSARAY’da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Aytaç (40) ile kızı Narin Aytaç (14) yaralandı. Baba ve kızı indikten sonra otomobil alev aldı.

        Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Niğde-Ankara otoyolu Ağaçören ilçesi Gişeler yakınlarında meydana geldi. Mehmet Aytaç’ın kontrolünü yitirdiği 34 DUJ 602 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Aytaç ve kızı Narin Aytaç yaralandı. Yaralı baba ve kız indikten sonra otomobil alev aldı. İhbarla kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı olduğu belirlenen baba-kız, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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