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        Hayvan hırsızları, yanmayan far sayesinde yakalandı

        AKSARAY'da bir ahırdan 6 büyükbaş çalan 2 şüpheli, hayvanları taşıdıkları TIR'ın yanmayan farı sayesinde fark edilip, Gaziantep'te yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 14:03 Güncelleme: 18.04.2025 - 14:05
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        Hayvan hırsızları, yanmayan far sayesinde yakalandı
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        AKSARAY'da bir ahırdan 6 büyükbaş çalan 2 şüpheli, hayvanları taşıdıkları TIR'ın yanmayan farı sayesinde fark edilip, Gaziantep'te yakalandı.

        Alaca Mahallesi'nde hayvancılık yapan Afganistan uyruklu İbrahim Kıh'a ait ahırındaki 6 büyükbaş çalındı. İhbar sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Bölgedeki kameraları tek tek inceleyen polis, tek farı yanmayan TIR'dan şüphelenip, güzergah takibi yaptı. Polis, TIR'ın Gaziantep'in İslahiye ilçesine gittiğini ve hayvan taşıdığını belirledi. Şüpheliler Ahmet Apak (33) ile Kadir Çelik (31) gözaltına alınırken, çalıntı hayvanlar da aynı TIR'la Aksaray'a getirilerek sahibine teslim edildi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 2 şüpheli de işlemleri sonrası tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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