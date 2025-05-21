Aksaray'da kesinleşmiş 94 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekipler, "basit yaralama", "hırsızlık", "tehdit", "hakaret", "dolandırıcılık", "mala zarar verme" ve "fuhşa teşvik" gibi 100 ayrı suç kaydı olan ve hakkında 94 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G'yi (51), düzenlenen operasyonla yakaladı.

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