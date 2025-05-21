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        Aksaray'da kesinleşmiş 94 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Aksaray'da hakkında 94 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 10:35 Güncelleme: 21.05.2025 - 10:35
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        Aksaray'da kesinleşmiş 94 yıl 5 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Aksaray'da hakkında 94 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "basit yaralama", "hırsızlık", "tehdit", "hakaret", "dolandırıcılık", "mala zarar verme" ve "fuhşa teşvik" gibi 100 ayrı suç kaydı olan ve hakkında 94 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G'yi (51), düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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