Aksaray'da apartmanda çıkan yangına müdahale eden kişi dumandan etkilendi

Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çiftlik Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aksaray'da bir apartmanın giriş katında çıkan yangına müdahale eden kişi dumandan etkilendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.