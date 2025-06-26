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        Aksaray'da apartmanda çıkan yangına müdahale eden kişi dumandan etkilendi

        Aksaray'da bir apartmanın giriş katında çıkan yangına müdahale eden kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 17:04 Güncelleme: 26.06.2025 - 17:04
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        Aksaray'da apartmanda çıkan yangına müdahale eden kişi dumandan etkilendi
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        Aksaray'da bir apartmanın giriş katında çıkan yangına müdahale eden kişi dumandan etkilendi.

        Çiftlik Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangına müdahale etmeye çalışan bir kişi dumandan etkilendi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

        Sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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