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Markette uyuşturucu ve sahte alkol satan kardeşlere suçüstü Gözaltına alınan market sahibinin kardeşi Mahmut K. “Niye çekiyorsun? Kimden emir alıyorsun? Hayırdır? Kaç para aldın? Yüzünü görüyorum ama onu biliyor musun? Sonra görüşürüz seninle" diyerek gazetecileri tehdit etti

İHA

Markette uyuşturucu ve sahte alkol satan kardeşlere suçüstü Gözaltına alınan market sahibinin kardeşi Mahmut K. “Niye çekiyorsun? Kimden emir alıyorsun? Hayırdır? Kaç para aldın? Yüzünü görüyorum ama onu biliyor musun? Sonra görüşürüz seninle" diyerek gazetecileri tehdit etti

Aksaray'da bir markette uyuşturucu ve sahte alkol satan market sahibi ve kardeşi jandarmanın düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Market sahibi ve kardeşi gözaltına alınırken, iş yerinde ele geçirilen uyuşturucu madde ve sahte alkole el konuldu.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında geniş çaplı çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara beldesinde bir markette uyuşturucu ve sahte alkol satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmayı derinleştiren jandarma ekipleri, beldedeki marketi teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 1 ay kadar yapılan takip sonucu yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri, markete operasyon düzenledi. Market sahibi Şentürk K. (47) ve kardeşi Mahmut K. (41) sahte alkol satışı yaptıkları sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Markette jandarma hassas burunlu uyuşturucu detektörü 'Yalman' isimli köpekle yapılan aramalarda 25 gram metamfetamin, 30 kök kenevir, 2 adet hassas terazi, 140 litre kaçak alkol, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 59 adet tabanca fişeği, bir miktar kenevir tohumu ve 16 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan kardeşler jandarmadaki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden Mahmut K. kendisini görüntüleyen basın mensubuna, “Niye çekiyorsun? Kimden emir alıyorsun? Hayırdır? Kaç para aldın? Yüzünü görüyorum ama onu biliyor musun? Sonra görüşürüz seninle” diyerek tehdit etti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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