AKŞEHİR NEREDE?

Akşehir nerede? Ülkemizde kültürel açıdan en önemli ilçelerinden biri olan Akşehir, Nasreddin Hoca’nın memleketi olmasıyla sadece Türkiye için değil dünya için de önemli bir yer olmuştur. Zengin tarihi, coğrafi konumu ve doğal güzellikleriyle dikkat çeker.

İç Anadolu’nun batıya açılan kapısı konumundadır. Hem tarihi eserleri hem de kültürel mirası ile ön plana çıkmıştır. Bu yüzden burayı ziyaret eden birçok turist vardır.

AKŞEHİR HANGİ ŞEHİRDE?

Akşehir hangi şehirde? Konya iline bağlı Akşehir, İç Anadolu Bölgesi sınırları içindedir. Coğrafi anlamda Konya’nın batısında yer alan bir konuma sahiptir. Afyonkarahisar ve Isparta illerine oldukça yakın bir yerdedir. Bu nedenle sadece İç Anadolu değil, aynı zamanda Ege ve Akdeniz bölgeleri ile bağlantısı vardır.

AKŞEHİR HANGİ İLDE?

Akşehir hangi ilde? Konya merkez ile arasında 135 km bulunan Akşehir, Konya’ya bir tık uzak olduğundan bölgede bağımsız bir merkez olarak görülmüştür. Ancak resmiyette Konya’ya bağlıdır.