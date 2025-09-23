Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Akşehir nerede? Akşehir hangi şehirde, ilde, bölgede? htnrd

        Akşehir nerede? Akşehir hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Türkiye'nin önemli ilçelerinden biri olan Akşehir, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan bir yerleşim merkezidir. Özellikle Nasreddin Hoca'nın memleketi olarak bilinmesiyle popüler olmuştur. Peki Akşehir nerede? Hangi özelliklerle öne çıkıyor? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 09:55 Güncelleme: 23.09.2025 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akşehir nerede?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AKŞEHİR NEREDE?

        Akşehir nerede? Ülkemizde kültürel açıdan en önemli ilçelerinden biri olan Akşehir, Nasreddin Hoca’nın memleketi olmasıyla sadece Türkiye için değil dünya için de önemli bir yer olmuştur. Zengin tarihi, coğrafi konumu ve doğal güzellikleriyle dikkat çeker.

        İç Anadolu’nun batıya açılan kapısı konumundadır. Hem tarihi eserleri hem de kültürel mirası ile ön plana çıkmıştır. Bu yüzden burayı ziyaret eden birçok turist vardır.

        AKŞEHİR HANGİ ŞEHİRDE?

        Akşehir hangi şehirde? Konya iline bağlı Akşehir, İç Anadolu Bölgesi sınırları içindedir. Coğrafi anlamda Konya’nın batısında yer alan bir konuma sahiptir. Afyonkarahisar ve Isparta illerine oldukça yakın bir yerdedir. Bu nedenle sadece İç Anadolu değil, aynı zamanda Ege ve Akdeniz bölgeleri ile bağlantısı vardır.

        AKŞEHİR HANGİ İLDE?

        Akşehir hangi ilde? Konya merkez ile arasında 135 km bulunan Akşehir, Konya’ya bir tık uzak olduğundan bölgede bağımsız bir merkez olarak görülmüştür. Ancak resmiyette Konya’ya bağlıdır.

        AKŞEHİR HANGİ BÖLGEDE?

        Akşehir hangi bölgede? İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan ilçe, sahip olduğu konum itibarıyla farklı değerlendirilir. Yani yalnızca İç Anadolu ile sınırlı kalmayıp Ege ve Akdeniz bölgelerine komşu bir noktadadır. Bu coğrafi avantajı sayesinde tarih boyunca çeşitli uygarlıkların da ilgisini çekmiştir.

        AKŞEHİR KONUMU NEDİR?

        Akşehir konumu nedir? Konya’nın batısında, Afyonkarahisar’a 60 km, Isparta’ya 90 km, Konya merkeze 135 km mesafededir. İlçe, Akşehir Gölü’nün hemen kıyısında yer almakta olup, bu göl bölgenin doğal güzellikleri arasında ilk sıralarda gelir. Ayrıca ilçenin deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 1.000 metre civarındadır.

        AKŞEHİR HAKKINDA BİLGİLER

        • Tarih boyunca Hititler, Frigler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır.
        • Bu da ilçede çok sayıda tarihi eser ve mimari yapı olmasına neden olmuştur.
        • Akşehir, dünyaca ünlü Nasreddin Hoca’nın memleketi olarak bilinir.
        • Her yıl temmuz ayında düzenlenen Nasreddin Hoca Şenlikleri, ilçeye hem ulusal düzeyde de ilginin kaymasını sağlar.
        • İlçenin en önemli doğal değerlerinden biri Akşehir Gölü’dür.
        • Akşehir Gölü, kuş çeşitliliği açısından da zengindir.
        • “Akşehir Kirazı” yurt içinde ve yurt dışında popüler olmuştur.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuştu
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        "G.Saray iyi futbol oynamadan kazandı"
        "G.Saray iyi futbol oynamadan kazandı"
        Ölen 15, öldüren 14 yaşında... Çocuk katilin kız meselesi cinayeti!
        Ölen 15, öldüren 14 yaşında... Çocuk katilin kız meselesi cinayeti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        İtalya'da Gazze için genel grev
        İtalya'da Gazze için genel grev
        İllerimizde hava durumu... Ege ve Akdeniz yaz gibi...
        İllerimizde hava durumu... Ege ve Akdeniz yaz gibi...
        Bursa'da yangın faciası! 1'i bebek 3 ölü
        Bursa'da yangın faciası! 1'i bebek 3 ölü
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Avrupa neden Avrupa?
        Avrupa neden Avrupa?
        Kuzey Kore lideri Kim: Yeni gizli silahlar edindik
        Kuzey Kore lideri Kim: Yeni gizli silahlar edindik
        Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var
        Şara: SDG ile anlaşmada gecikme var
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu